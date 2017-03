PSD si ALDE iau in calcul numirea lui Daniel Barbu, fostul ministru al Culturii, la conducerea Autorităţii Electorale Permanente - surse

Conform intelegerii din coalitia de guvernare, ALDE ar urma sa detina conducerea AEP.Daniel Barbu a mai fost ministru al Culturii si senator in legislatura trecuta.La alegerile parlamentare din decembrie 2016, a candidat pe locul al doilea pe lista ALDE pentru Senat in Bucuresti, insa nu a obtinut mandatul de parlamentar, noteaza News.roBarbu a fost protagnonistul mai multor episoade controversate.In septembrie 2016, Barbu a declarat, in cadrul Ligii Alesilor Locali ai partidului, ca meseria de politician este mai riscanta decat misiunea unui soldat in Afganistan, pentru ca "spatiul public a devenit un fel de teatru de operatiuni in care orice ales local sau national isi risca libertatea, sanatatea, in fiecare zi".In plus, el a demisionat pe 12 decembrie 2014 din functia de ministru al Culturii dupa ce a facut o comparatie intre importanta finantarii programului anti-HIV/SIDA si cea a festivalurilor culturale."La dezbaterile pe bugetul 2014, m-a frapat, m-a cutremurat cu adevarat urmatorul lucru. Credeti-ma, nu vreau sa par cinic in fata dumneavoastra, cu tot respectul pentru respectiva categorie de concetateni ai nostri. Bugetul, programul national pentru prevenirea si tratarea HIV/SIDA este jumatate ca buget din toate programele Ministerului Culturii. Deci, ai Ministerul Culturii si programul national de combatere si tratament HIV/SIDA. Jumatate. Unu la doi. Dupa parerea mea, nu suntem in Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetateni afectati de acest hidos flagel al epocii noastre. Personal, nu inteleg. Am fost cutremurat cand mi-am dat seama cate Festivaluri Shakespeare sau cat de amplu am putea face evenimentul, Festivalul Shakespeare de la Craiova, daca nu am avea acel program sau daca acel program ar fi la jumatate", a spus atunci Barbu.