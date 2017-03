Dragnea se declara impotriva unei Europe cu mai multe viteze: "I-am propus presedintelui Iohannis consultarea partidelor. E timpul sa ne trezim si sa fim uniti ca romani"

Mesajul lui Dragnea:"Romania trebuie sa aiba un statut egal cu toate celelalte state membre ale Uniunii Europene. Nu putem accepta o Europa cu mai multe viteze. Iata un obiectiv pentru care ar trebui sa realizam un #consens national, intre toate fortele politice si intre toti decidentii din aceasta tara.Am vazut ca si presedintele Iohannis impartaseste acelasi punct de vedere. I-am propus sa initieze consultarea partidelor politice pentru a sustine impreuna o pozitie unitara, clara si coerenta in raport cu Uniunea Europeana. E timpul sa ne trezim, sa ne ridicam putin deasupra luptelor interne si sa fim uniti, ca romani, in fata partenerilor europeni!"PSD a transmis si un comunicat de presa pe aceasta tema:Partidul Social Democrat (PSD) considera ca Romania trebuie sa isi exprime o pozitie ferma pentru sustinerea principiului egalitatii intre membrii Uniunii Europene si sa respinga categoric orice scenariu privind o Europa cu mai multe viteze sau o Uniune a cercurilor concentrice.In opinia PSD, definirea unei pozitii clare si unitare a Romaniei in raport cu situatia actuala a Uniunii Europene trebuie sa devina un obiectiv comun, care sa reuneasca intreaga clasa politica romaneasca.Prin urmare, in perspectiva participarii Romaniei la dezbaterile privind viitorul Europei, PSD ii propune presedintelui Klaus Iohannis sa initieze consultarea partidelor politice pentru stabilirea unei viziuni comune care sa fie promovata unitar pe plan extern, la toate nivelurile politice si diplomatice.De asemenea, este important ca in cadrul acestor consultari sa fie stabilit un mecanism de lucru permanent, cu reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare si ai Administratiei Prezidentiale, care sa aiba ca obiectiv armonizarea abordarilor politice in plan extern, in sensul sustinerii interesului national al Romaniei in relatia cu institutiile europene.PSD isi manifesta sustinerea clara pentru realizarea unui consens politic cu privire la interesul national al Romanei in cadrul Uniunii Europene