Tanczos Barna (UDMR): Proiectul de lege pentru desfiintarea Consiliului pentru Combaterea Discriminarii va fi respins de catre Senat/ Numai o minte complet intunecata poate face o asemenea propunere

"Proiectul de lege initiat pentru desfiintarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii va ajunge in cursul zilei de astazi la Senatul Romaniei, saptamana viitoare, in urma unui acord cu conducerea Senatului, acest act normativ va fi respins. Sper ca luni, marti, sa avem deja un raport de respingere de la comisia de specialitate, urmand ca in cel mai scrut timp posibil sa intre in plenul Senatului si sa se respinga", a declarat Tanczos Barna, la Miercurea Ciuc.Intrebat despre ce acord este vorba, senatorul Uniunii a spus ca este un "un acord cu conducerea Senatului pentru a pune pe ordinea de zi cat se poate de repede acest proiect de lege, pentru a-l dezbate si de a-l respinge'.In opinia sa, numai "o minte complet intunecata poate face o asemenea propunere legislativa", iar daca proiectul ar fi adoptat, Romania ar fi singura tara din UE care ar desfiinta o institutie ce combate discriminarea."Numai o minte complet intunecata poate sa faca o asemenea propunere legislativa, doar asemenea minte intunecata poata sa creada ca intr-un stat democratic nu este nevoie de o autoritate care sa combata discriminarea de orice fel: rasiala, etnica, pe baza de sex sau de religie. Cred ca toata lumea va fi de acord, saptamana viitoare, in Senat, ca acest proiect de lege sa fie respins. Romania ar fi, probabil, singura tara din Uniunea Europeana, unde se desfiinteaza o institutie care combate discriminarea de toate felurile, rasiala, etnica, pe baza de religie sau orice altceva", a spus senatorul UDMR.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit proiectul de lege depus anul trecut de fostul lider PRU Bogdan Diaconu prin care se desfiinteaza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.Diaconu afirma in expunerea de motive ca aceasta "institutie bugetara" "a facut dovada in decursul anilor ca functioneaza ca o institutie antiromaneasca si anti-nationala, fiind doar un instrument in mana UDMR si a altor grupuri de interese de a anula valorile romanesti, valorile traditionale crestine si drepturile romanilor in propria lor tara."CNCD s-a remarcat prin amendarea tuturor romanilor care au luat atitudine impotriva extremismului maghiar. CNCD a devenit un instrument de sustinere al autonomiei teritoriale maghiare si al actiunilor teroriste, sustinand ca Beke Istvan si Szocs Zoltan, retinuti pentru acte de terorism, ar fi fost discriminati!" se arata in expunerea de motive.Diaconu afirma ca CNCD este "sub controlul UDMR".