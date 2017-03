Deputatul USR Manuel Costescu, membru al Comisiei SRI, demisioneaza din Parlament, din motive personale

"In ultimele 14 luni mi-am impartit viata intre Bucuresti si Londra. In acest timp am incercat sa gasesc o balanta intre viata personala si cea profesionala, in asa fel incat cei 2000 de kilometri dintre mine si familia mea sa nu fie o problema insurmontabila. Insa am invatat ca, desi am petrecut peste 40 de weekenduri cu cei trei mici copii ai mei, pur si simplu nu este de ajuns", scrie deputatul pe Facebook.El afirma ca este "fortat" astfel sa ia "poate cea mai grea decizie" a carierei sale, renuntand la pozitia sa din Parlament pentru a fi alaturi de familie.Locul sau din Camera Deputatilor va fi preluat de Daniel Popescu, urmatorul pe listele USR Diaspora, de pe care a fost ales. Costescu il numeste "un domn minunat", pe care l-a urmarit in activitatea sa profesionala si de voluntariat din Marea Britanie."A fost o adevarata onoare sa pot servi ca deputat in Parlamentul Romaniei. Pe mai departe voi fi activ in USR, concentrandu-ma mult mai mult pe problemele diasporei si pe teme economice ale Romaniei", mai scrie deputatul.El a fost secretar de stat in Guvernul Ciolos la Ministerul Economiei.De la inceputul anului 2017, a fost numit de USR in Comisia pentru controlul SRI.Daniel Popescu, cel care il va inlocui pe Manuel Costescu, a absolvit facultatea de stiinte juridice si un program de studii postuniversitare in studii europene (politica si integrare europeana) la Centrul de Studii Europene, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". In acest moment, el lucreaza ca manager in cadrul departamentului de cercetare al UK NARIC (Centrul National de Informare si Recunoastere Academica din Marea Britanie).