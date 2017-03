Proiect PNL: Functionarii publici trimisi in judecata sa nu mai fie suspendati din functie/ Dragnea: Nu este o idee rea, sustinem

Articolul pe care il abroga proiectul legislativ din Legea privind Statutul Functionarilor Publici:Art. 94(1)Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:m)in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h);Acesta prevede:Art. 54 lit. h)nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice.In expunerea de motive, initiatorii afirma ca este nevoie ca Statutul functionarilor publici sa fie pusa in acord cu Codul Muncii, cu Statutul alesilor locali si cu Legea administratiei publice locale. Potrivit acestora, articolul incalca "principiul prezumtiei de nevinovatiei instituit de Codul Penal; in virtutea acestei prezumtii, acela impotriva caruia a fost declansat un proces penal este prezumat nevinovat pana la dovedirea vinovatiei intr-un proces public, cu asigurarea garantiilor dreptului de aparare." Proiectul a fost depus marti la Senat , iar initiatorii au cerut dezbaterea in procedura de urgenta.O primă reacţie la iniţiativa liberalului Răducu Filipescu a venit din partea liderului PSD, Liviu Dragnea, care a declarat că este de acord cu această propunere deoarece trebuie să ne obişnuim şi cu principiul prezumţiei de nevinovăţie, transmite News.ro."Nu cred că este o idee rea pentru că trebuie să ne obişnuim şi cu principiul de prezumţie a nevinovăţiei. Până când un om este condamnat, nu cred că trebuie să plece de la serviciu. Sunt de acord cu acestă propunere, susţinem", a răspuns liderul PSD.De precizat ca articolul pe care Filipescu il doreste abrogat a fost declarat constitutional. Mai exact, Curtea Constitutionala a respins, in aprilie 2015, ca neintemeiata o sesizare de neconstitutionalitate privind exact art. 94 alin (1) lit. (m).