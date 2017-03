Dragnea: Toate sedintele comisiilor vor fi transmise online; ordinea de zi se va da cu o saptamana inainte

"Am avut o discutie cu domnul Nicusor Dan de organizare in Parlament si am avut o discutie si legata de transparentizare si eficientizarea activitatilor de aici. Si am ajuns amandoi la o concluzie, zic eu buna, urmeaza sa o implementez. In primul rand, e vorba de dorinta care este si a dumnealui si a mea - toate sedintele comisiilor de specialitate din Camera sa fie transmise online, asa cum e la Comisia pentru administratie publica. Si cred ca o sa se intample foarte repede", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.Potrivit acestuia, "este o problema" si cu anuntarea ordinii de zi a comisiilor pentru saptamana care urmeaza si ziua de studiu individual."Poate sunt chestiuni de detaliu, dar sunt importante. Si o sa le cer tuturor presedintilor de comisii ca cel mai tarziu miercuri dupa-amiaza sa transmita ordinea de zi pentru saptamana viitoare, iar ziua de joi stabilita pentru studiu individual sa fie folosita pentru aceasta activitate, pentru ca, daca colegii deputati nu au temele pentru comisie pentru saptamana care urmeaza, nu au ce sa studieze. Chiar daca e studiu individual, nu au ce sa studieze. Si joia intr-adevar sa fie o zi de studiu individual, nu o zi neclara - ba sunt comisii, ba studiu individual. Sunt chestiuni pe care le-am convenit si o sa le punem in practica", a aratat presedintele Camerei.In ceea ce priveste parlamentarii PSD, el a reafirmat ca activitatea acestora trebuie sa fie cunoscuta de alegatori: "Le-am transmis public, mai spun inca odata, ne organizam azi si maine, incepand de saptamana viitoare, fiecare parlamentar va vedea in presa locala activitatea din Parlament. Toata presa locala va sti cand vine in Parlament, la ce e prezent, la ce nu e prezent, care este activitatea de aici. Cred ca este foarte sanatos ca fiecare cetatean din circumscriptia care a votat cu el sa stie ce activitate are trimisul lui aici, nu cred ca trebuie sa se supere nimeni".