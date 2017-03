Contra-atacul PNL la cresterile de salarii pentru bugetari: propune scaderi majore la impozitul pe venit, impozitul pe profit si la contributiile sociale platite de companii

Astfel, cotele de contributii de asigurari sociale scad cu 7,25 pp, in care 0,5 pp la angajat si 6,75 pp la angajator. "Contributiile totale datorate de angajat, incluzand contributiile pentru asigurari sociale (10%), contributiile pentru asigurari de sanatate (5,5%) si contributiile pentru asigurari de somaj (0,5%), vor atinge, incepand cu data de 1 octombrie 2017, procentul total de 16%, sustin initiatorii."Acest proiect de lege urmareste diminuarea poverii fiscale pe piata munctii prin promovarea masurii de reducere a cotei de contributie de asigurari sociale datorata de angajator si angajat, reducerea cotei de impozitare a venitului, reducerea cotei de impozitare a profitului, transferul platii asigurarii de somaj in totalite catre angajat si reducerea cotei de contributii pentru concedii si indemnizatii" se arata in expunerea de motive semnata de Citu.Raluca Turcan a prezentat proiectul intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri."PNL pune pe masa guvernantilor o solutie de crestere a veniturilor cu 8 mld. lei, dar cu sprijinul mediului de afaceri. Guvernul PSD ALDE a lasat balta economia si se ocupa doar de obsesiile si interesele domnilor Dragnea si Tariceanu: distrugerea institutiilor si a statului de drept. Guvernul PSD trebuie sa iasa din agenda politica proprie si sa puna accentul pe sprijinirea celor care produc pentru a produce si mai mult. Partidul National Liberal vine astazi in fata opiniei publice cu un pachet de propuneri de stimulare a dezvoltarii sectorului privat. Consideram ca aceasta este abordarea corecta, fireasca, in acord cu necesitatile momentului. NU cresterea ajutoarelor sociale, ci cresterea sprijinului pentru cei care produc banii pentru ajutoarele sociale" a declarat miercuri Turcan intr-o conferinta de presa."Mediul privat, in special zona intreprinderilor mici si mijlocii, este impovarat excesiv de costurile privind forta de munca si este nestimulat sa ofere salarii mai mari, fara sa piarda locuri de munca. Guvernul majoritatii PSD-ALDE nu a luat nicio masura de compensare a deciziilor care ingreuneaza din ce in ce mai mult activitatea economica a intreprinzatorilor onesti din Romania. De la 1 Martie Guvernul in functiune promisese in fata mediului de afaceri ca va lua niste masuri. A ratat momentul. Au folosit ordonantele doar pentru cheltuielile bugetare in timp ce masurile pentru mediul de afaceri le-au plasat in Parlament cu scopul evident de a amana si a-i amagi pe beneficiari" a continuat ea.Citu sustine ca sunt preconizate si alte efecte pozitive pe langa cele bugetare directe, precum cresterea competitivitatii bunurilor si serviciilor produse in interiorul tarii, cresterea atractivitatii mediului de afaceri romanesc pentru investitorii straini, sustenabilitatea pe termen lung a unor bugete.Proiectul a fost depus la Senat marti pe 28 februarie iar initiatorii au solicitat dezbaterea lui in procedura de urgenta.Daca este votata, legea ar urma sa intre in vigoare cu data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial.