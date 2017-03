Cum explica deputatul USR Adrian Dohotaru faptul ca a mancat dintr-un cos de gunoi in Parlament

Ce scrie Dohotaru pe site-ul USR Cluj"Ati accepta un parlamentar care cauta in gunoi?Cand am iesit din plen, am fost intrigat de cantitatea mare de PET-uri aruncate la cos. Asa ca am luat decizia de a nu mai cumpara PET-uri si sa vin cu propriul flacon la lucru (dintr-acela clasic de alergare). Apa imbuteliata nu imi iau oricum de mult si mi se pare oricum un viol la adresa logicii a cumpara apa in acest fel. Apoi, am decis sa nu mai folosesc vesela de plastic cu care esti servit in parlament, de care sunt pline cosurile in jurul bufetelor, si sa mi-o aduc pe cea de acasa.In cosul de gunoi, era si o punga cu saratele pe jumatate plina. Am luat-o din cos si am mancat saratelele. Mi-am amintit ca la Pata Rat aruncam in proportie de 50% deseuri menajare care ar putea fi folosite prin compostare ca ingrasamant pentru ferme, pentru gradini comunitare si familiale pe care le avem deja sau le putem crea pe viitor (de exemplu, livada Palocsay unde USAMV are o portiune semnificativa). Cred ca prin mici exemple personale putem reduce risipa, chiar daca solutiile la risipa trebuie sa fie mai sistemice, nicidecum strict individuale.Dar Parlamentul poate deveni un loc bun, ca simbol, pentru a transmite mesaje intr-un mod simplu, decent, uneori in afara logicii conflictuale Putere vs. Opozitie. Activistii sunt nevoiti sa recurga la acte mult mai ex-centrice pentru a fi luati in seama si in acest sens imi vine exemplul unui ecologist care si-a confectionat un costum transparent in care introduce ambalajele pe care le consuma pana cand s-a umflat si a devenit de nerecunoscut."