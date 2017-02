Tariceanu: Saptamana viitoare vom vota declaratia de reafirmare a rolului si prestigiului Parlamentului

"Am rugat toate grupurile parlamentare, daca au observatii de facut, sa le faca. In momentul de fata, singura observatie scrisa pe care am primit-o este din partea vicepresedintelui Camerei Deputatilor, domnul Catalin Predoiu. Vreau sa nu existe niciun fel de comentariu de lipsa de democratie la nivelul Parlamentului. Am mai dat inca un termen pentru toate grupurile, sa poata sa formuleze observatii sau completari", a declarat, marti, Calin Popescu Tariceanu.La inceputul lunii februarie, Tariceanu a propus conducerii Parlamentului ca plenul reunit sa adopte o declaratie in care sunt criticate CSM, Ministerul Public si presedintele Romaniei, dupa decizia CCR privind OUG 13, si prin care Parlamentul isi "reafirma suprematia politica". Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a cerut atunci amanarea acestei dezbateri.In ceea ce priveste oportunitatea respectivei declaratii, Tariceanu a spus vine sa precizeze "pozitia Senatului in arhitectura constitutionala a statului", fiind nevoie ca opinia publica sa inteleaga ca Parlamentul este "unica autoritate legiuitoare din Romania si alte ingerinte in activitatea aceasta nu pot fi acceptate"."Proiectul de declaratie este la dispozitia dumneavoastra. In esenta, foarte pe scurt, el vine sa precizeze intr-un fel pozitia Senatului in arhitectura constitutionala a statului, mai ales dupa deciziile Curtii Constitutionale care nu fac decat sa intareasca rolul Parlamentului ca unic for legislativ", a afirmat Calin Popescu Tariceanu.Presedintele Senatului a sustinut ca este nevoie ca opinia publica sa inteleaga ca Parlamentul este "unica autoritate legiuitoare din Romania si alte ingerinte in activitatea aceasta nu pot fi acceptate"."De asemenea, este de subliniat, pentru ca am vazut ca sunt institutii si persoane, si aici ma refer la CSM si la presedintele Iohannis care par sa nu cunoasca suficient Constitutia si principiul controlului si echilibrului reciproc al puterilor in stat, cat si principiul separatiei puterilor in stat, cred ca este nevoie in acest moment de o clarificare pentru opinia publica care trebuie sa inteleaga ca Parlamentul este unica autoritate legiuitoare din Romania si alte ingerinte in activitatea aceasta nu pot fi acceptate, asa cum este precizarea CCR", a completat senatorul ALDE.