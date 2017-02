Dragnea: Orice critica de la Ponta pentru mine este sanatate curata

Intrebat daca are in vederea luarea unor masuri fata de Victor Ponta, ca in cazul primarului de Iasi Mihai Chirica, desi acesta nu mai detine functii in partid, ca urmare a atacurilor lansate pe Facebook, Liviu Dragnea a raspuns: "Orice critica de la Ponta pentru mine este sanatate curata".Amintim ca saptamana trecuta Dragnea il lua peste picior pe Ponta dupa ce fostul premier Victor Ponta a atacat guvernul Grindeanu , despre care a spus ca are 4 piloti, unul dintre fiind, in viziunea lui Ponta, Liviu Dragnea. Presedintele PSD a raspuns ca poate partidul are nevoie de un copilot, aceasta fiind o solutie pentru a fi "mai putina suparare" in randul membrilor.