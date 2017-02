Liviu Dragnea, intrebat daca va cere demiterea Laurei Kovesi: Nu pot sa cer demisia nimanui

"Nu impartasec, nu pot sa cer demisia nimanui. Exista conflicte de natura constitutionala iar CCR o sa verifice. Nu pentru asta as cere demisia cuiva", a spus Liviu Dragnea."Noi, ca partid, nici in campanie, nici inainte, nu am avut de gand si nu avem de gand sa cerem revocarea celor 3 procurori: procurorul general, procurorul sef DIICOT, procurorul sef DNA", a continuat liderul PSD.Presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu afirma intr-o postare pe Facebook , marti dimineata, ca decizia Curtii Constitutionale de luni trebuia urmata de demisia Laurei Codrutei Kovei de la sefia DNA, intrucat "schimbarea trebui sa inceapa cu o curatire a acestor institutii".