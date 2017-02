Protest inedit in sedinta CJ Constanta fata de consilierul PSD Sabrina Nedelcu, care i-a numit "putori" pe manifestantii care s-au opus OUG 13

Sorin Belu, un barbat cunoscut pentru luarile sale de pozitie pe diverse teme locale sau nationale, a venit, marti, in cadrul sedintei Consiliului Judetean Constanta cu un mesaj pe care scria: "Atentie !!! Sabrina, sunt putori in Consiliul Judetean".El s-a asezat chiar langa Sabrina Maria Nedelcu si a stat acolo cu afisul in mana pe toata durata sedintei Consiliului Judetean.Barbatul le-a spus jurnalistilor, la final, ca nu doreste decat ca Sabrina Maria Nedelcu sa recunoasca faptul ca a gresit atunci cand a facut acele afirmatii si sa-si ceara scuze in mod public.Sorin Belu a fost implicat, de-a lungul timpului, in mai multe proteste legate fie de constructiile pe spatii verzi, fie de problema cainilor comunitari. De asemenea, in vara anului trecut, el a candidat pe listele Partidului Romania Unita pentru un loc in Consiliul Local Municipal Constanta.Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, a declarat dupa incheierea sedintei ca este multumit de activitatea desfasurata de Sabrina Maria Nedelcu in calitate de consilier judetean, dar ca dezaproba limbajul folosit de aceasta la adresa protestatarilor."Din punctul meu de vedere, de presedinte al Consiliului Judetean, doamna Sabrina Nedelcu, ca si consilier judetean, si-a facut treaba. Din punct de vedere a celor pe care le-a afirmat la vremea respectiva si le-am condamnat, pot spune ca nu sunt de acord cu limbajul folosit si nu voi fi de acord niciodata ca vreun consilier judetean, indiferent de culoarea politica, sa aiba un asemenea limbaj", a afirmat presedintele CJ Constanta.El a adaugat ca Sabrina Maria Nedelcu i-a spus ca acel mesaj nu era adresat tuturor protestatarilor, ci doar celor din diverse galerii ale echipelor de fotbal care participau la manifestatii.Marius Horia Tutuianu a mai spus ca situatia Sabrinei Maria Nedelcu urmeaza sa fie analizata in cadrul Biroului Permanent Judetean al PSD Constanta.Pe 2 februarie, Sabrina Maria Nedelcu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat celor care au protestat fata de adoptarea de catre Guvern a Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codurilor penale: "Practic Romania nu este de acord ca atunci cand furi sa fii gratiat si sa poti returna banii. Romania vrea sa plateasca 2.000 de RON pe luna pentru acela care a furat 20.000 de RON. Da, tare destepti sunteti, sclipitorilor! Si poate imi spuneti si mie care este munca voastra si cu ce cotizati voi la stat, astia care va duceti de la 9.00 dimineata la proteste? Putorilor!"Sabrina Maria Nedelcu si-a inchis contul de Facebook in urma acelui incident.