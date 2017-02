Deputatul Mihai Weber, propunerea PSD la sefia Comisiei SIE - surse

Weber, in varsta de 52 de ani, este deputat de Gorj si are un certificat de absolvire in politica si diplomatie la Institutul Diplomatic Roman precum si un atestat de "securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.Alcatuirea Comisiei parlamentare de control SIE a fost amanata in ianuarie, pe motiv ca nu au fost depuse propuneri de membri si din partea senatorilor. Conducerile celor doua camere se reunesc marti pentru a convoca un plen reunit in care sa se stabileasca aceasta componenta.Intre timp, a fost depus un proiect legislativ care prevede cresterea membrilor comisiei de la 5 la 7. Proiectul a fost semnat de cate un reprezentant de la fiecare partid parlamentar.Proiectul asteapta sa fie dezbatut la Camera Deputatilor, Senatul este camera decizionala in acest caz.Initiatorii au solicitat Biroului Permanent al Camerei Deputatilor dezbaterea acestei propuneri legislative in procedura de urgenta.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara in ianuarie ca doreste ca PSD sa detina si presedintia acestei comisii, dupa obtinerea presedintiei Comisiei parlamentare pentru controlul SRI.