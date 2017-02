PNL vrea modificarea textului initiativei cetatenesti privind redefinirea familiei in Constitutie pentru a introduce dispozitii din Codul Civil

Ce propune proiectul de lege de revizuire a Constitutiei Romaniei:"Art. 48: Familia(1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor."Art. 48, alin (1) se modifica si se completeaza avand urmatorul cuprins:"(1) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului, prin masuri economice si sociale, inclusiv prin garantarea dreptului la incheierea casatoriei. Casastoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, avand la baza egalitatea intre soti, dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor."Motivarea:Amendamentul respecta vointa cetatenilor romani care si-au exercitat dreptul la initiativa legislativa cetateneasca si realizeaza constitutionalizarea unor dispozitii din art. 258 si 259 din Codul Civil. Textul amendat reda in mod fidel vointa leguitorului exprimata prin norma Codului Civil referindu-se, in mod particular, la institutia casatoriei.Art. 258Familia(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.(4) În sensul prezentului cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.Art. 259Căsătoria(1) Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.(2) Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.(4) Condiţiile de încheiere şi cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin prezentul cod.(5) Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.(6) Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii. Initiativa cetateneasca se afla in procedura legislativa si va fi dezbatuta saptamana viitaore in Comisia Juridica din Camera Deputatilor. In prezent nu s-a stabilit ordinea in care trebuie dezbatut si votat proiectul, este posibil ca Senatul sa fie considerat camera decizionala.Referendumul de revizuirea a Constitutiei in sensul redefinirii familiei drept casatoria dintre un barbat si o femeie ar trebui sa aiba loc in aceasta primavara.