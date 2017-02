Dupa opt ani: Camera Deputatilor adopta o cerere de reexaminare a lui Traian Basescu din 2009, care viza modificari la Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor

Au fost 296 voturi "pentru" si unul impotriva.Cererea de reexaminare a lui Basescu a fost trimisa Parlamentului pe 28 aprilie 2009 si a fost trimisa pentru raport la Comisia Juridica din Camera Deputatilor, prima camera sesizata pe acest proiect, cu termen pana pe 25 mai 2009. Raportul a venit insa dupa sapte ani si jumatate, mai exact pe 8 noiembrie 2016.Raportul este de admitere a cererii de reeaminare si de adoptarea a Ordonantei din 2008 in forma sa initiala, asa cum recomanda Basescu.Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificari si completari la forma initiala a ordonantei de urgenta. Au fost introduse doua noi alineate dupa alin. (4) al art. 33 si a fost adoptata abrogarea alineatelor (5) ¬ (107) ale art. 33 care constituie obiectul de reglementare al ordonantei de urgenta in forma sa initiala. Prin alineatele nou introduse, (41) si (42), a fost reglementata posibilitatea de a fi numite judecator sau procuror, fara concurs, persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.La data de 6 aprilie 2009 proiectul de lege a fost depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii. La data de 8 aprilie 2009 initiativa legislativa a fost trimisa la Presedintele Romaniei pentru promulgare.Presedintele Romaniei, prin adresa cu nr.CA/509 din ziua de 24 aprilie 2009, a solicitat reexaminarea legii, in temeiul art. 77, alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Presedintele Romaniei solicita Parlamentului Romaniei reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si adoptarea legii de aprobare a ordonantei de urgenta in forma aprobata de Guvern.In cererea de reexaminare, presedintele Romaniei supunea atentiei urmatoarele aspecte:Aactul normativ trimis spre promulgare aproba ordonanta de urgenta prin care a fost eliminata posibilitatea admiterii in magistratura fara concurs, pe baza unui interviu si totodata, reintroduce posibilitatea ca persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile sa fie numite fara concurs in functia de judecator sau procuror; in conditiile in care la adoptarea ordonantei de urgenta s-a avut in vedere faptul ca modalitatile de acces in magistratura trebuie sa asigure o selectie riguroasa a viitorilor magistrati, o lege cu un asemenea continut apare ca nejustificata.Comisia juridica, de disciplina si imunitati a aprobat cererea de reexaminare si a hotarat, cu unanimitate de voturi, sa propuna plenului Camerei Deputatilor un raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in forma adoptata de Guvernul Romaniei, fara modificari si/sau completari.Cererea de reexaminare merge acum la Senat, camera decizionala.