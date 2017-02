Proiectul de lege prin care se desfiinteaza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, adoptat tacit de Camera Deputatilor

Plenul a luat act de faptul ca s-a indeplinit termenul de adoptare tacita a proiectului de lege ce prevede abrogarea Legii nr. 48/2002 de aprobarea a infiintarii CNCD. , iar acesta va merge acum la Senat, camera decizionala.Diaconu afirma ca aceasta "institutie bugetara" "a facut dovada in decursul anilor ca functioneaza ca o institutie antiromaneasca si anti-nationala, fiind doar un instrument in mana UDMR si a altor grupuri de interese de a anula valorile romanesti, valorile traditionale crestine si drepturile romanilor in propria lor tara."CNCD s-a remarcat prin amendarea tuturor romanilor care au luat atitudine impotriva extremismului maghiar. CNCD a devenit un instrument de sustinere al autonomiei teritoriale maghiare si al actiunilor teroriste, sustinand ca Beke Istvan si Szocs Zoltan, retinuti pentru acte de terorism, ar fi fost discriminati!" se arata in expunerea de motive.Diaconu afirma ca CNCD este "sub controlul UDMR".Bogdan Diaconu a fost amendat de CNCD cu suma de 4000 de lei pe 13 mai, in campania electorala de la locale - a candidat la primaria Capitalei - si a avertizat atunci ca va desfiinta institutia. Diaconu a fost amendat pentru declaratii homofobe, dupa ce a declarat ca va interizce paradele gay daca va ajunge primar.Pe 17 mai anul trecut Diaconu a depus acest proiect la Senat, insa pe 26 septembrie acesta a ajuns la Camera Deputatilor, intrucat Senatul este camera decizionala.Fostul deputat si lider al Partidului Romania Unita a fost amendat de CNCD pe 13 mai 2016, pentru declaratii homofobe.