Dragnea: 2% din PIB reprezinta minimum ce trebuie alocat pentru Aparare in urmatorii 10 ani

"Inca o data s-a demonstrat ca, atunci cand fiecare dintre noi isi indeplineste indatoririle care ii revin, atat rezultatele individuale, cat si cele colective, genereaza recunostinta si increderea societatii noastre. Realizarile dumneavoastra au consolidat pozitia Armatei Romaniei, ca institutie fundamentala a statului si acest fapt este cu atat mai meritoriu cat trebuie avut in vedere si recunoscut cinstit ca tara noastra nu a alocat in trecut suficiente resurse materiale si financiare astfel incat apararea sa pastreze un ritm de evolutie asemanator cu cel inregistrat de alte forte armate aliate", a afirmat Dragnea.El a mentionat si alocarea de 2% din PIB pentru Aparare. "Este o realitate care va aduce tarii noastre incepand cu acest an un important surplus de capabilitate pentru a-si consolida statutul de furnizor de securitate serios si incredere", a afirmat el.Presedintele Camerei Deputatilor a subliniat ca Romania nu a avut si nici nu va avea "fluctuatii" in respectarea angajamentelor asumate in plan european si international, iar acest procent din PIB trebuie alocat si in anii urmatori. "2% din PIB reprezinta doar minimum ce trebuie alocat pentru aparare in urmatorii 10 ani", a spus liderul PSD.Dragnea a vorbit si despre nevoia revitalizarii industriei de aparare autohtone, angajandu-se ca Executivul se va preocupa si de acest subiect, asa cum a anuntat prin programul de guvernare."Cred ca a intrat in firea noastra ca in fiecare dimineata sa incepem ziua in pace si aproape ca nu ne mai gandim ca aceasta este o stare pe care am dobandit-o si pe care o pastram prin jertfa si truda", a conchis el.