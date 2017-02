Raetchi: E inadmisibil ca un politician care a fost cercetat de DNA sa solicite demisia sefului DNA, asa cum face Tariceanu obsesiv

Ce scrie Raetchi pe Facebook:"E inadmisibil ca un politician care a fost cercetat de DNA sa solicite demisia sefului Directiei Nationale Anticoruptie cu orice prilej - asa cum procedeaza, cumva obsesiv, Tariceanu. Cel mai important castig dupa Revolutia din 1989, odata cu stabilizarea regimului pluralist, este edificarea unui sistem juridic puternic, capabil si dispus sa cerceteze politicieni suspectati de coruptie. Aceasta capacitate - pe care nu o gasim in alte state din Estul Europei - a facut din Romania un reper regional. Faptul ca politicienii care sunt direct vizati de anchetele DNA ataca Directia cu orice ocazie este inacceptabil. Ei se afla, in mod vadit, intr-un conflict moral de interese. Din momentul in care au fost pusi sub acuzare, singura lor preocupare politica a devenit, din senin, "lupta impotriva oprimarii cetatenilor". In fapt, lupta pentru distrugerea si inlocuirea procurorilor care si-au luat in serios menirea. Intr-o ordine morala fireasca, politicienii penali ar fi primii care ar trebui sa demisioneze din functii publice cu miza - nu sa se agate dizgratios de putere pentru a ataca procurorii cu orice prilej."