Sorin Grindeanu, primele declaratii privind politica externa si Crimeea: Anexarea Crimeei a reprezentat o provocare majora. Apararea, un pilon important al securitatii nationale

"Intalnim o combinatie de riscuri si amenintari tot mai compexe. Apararea devine un pilon important al securitatii nationale", a subliniat primul ministru.Grindeanu a vorbit si depre "participarea la misiuni comune de aparare in cadrul NATO si UE, consolidarea parteneriatelor strategice, in special cel cu Statele Unite, consolidarea capacitatii de aparare nationala si intensificarea dimensiunii de securitate a parteneriatelor strategice - in special a celui cu SUA."Primul ministru a adaugat ca "Actualul Guvern a facut din aparare un domeniu prioritar al bugetului de stat bugetul apararii prevede, conform angajamentului asumat, alocarea a 2% din PIB si se are in vedere mentinerea nivelului de alocare in perioada 2018 - 2020"."Contributia fiecarui stat membru la dimensiunea de aparare a UE este esentiala", a mai spus primul ministru.El a tinut, de asemenea, sa ii felicite pe militarii romani pentru "modul in care isi fac datoria" in teatrele de operatiuni din afara tarii.