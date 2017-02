Tariceanu afirma ca decizia Curtii Constitutionale trebuia urmata de demisia sefei DNA: Refuzul de a demisiona este inca o dovada de coruptie de putere

Mesajul lui Tariceanu:"In orice stat de drept, o decizie ca aceea a CCR, ar fi fost urmata de demisia sefului institutiei care a incalcat un principiu fundamental al democratiei: separatia puterilor in stat. Refuzul de a demisiona este inca o dovada a ceea ce as numi: coruptia de putere. Am spus si repet: puterea absoluta corupe absolut. Din pacate, DNA a actionat in logica institutiilor opresive din statul comunist, convinse ca au toata puterea si ca nimeni nu le poate sta in cale. Decizia CCR este una istorica si cred ca stopeaza ofensiva unor institutii nedemocratice de a prelua toata puterea in Romania. Ca presedinte al Senatului, camera superioara a forului democratic suprem, nu pot decat sa sper ca in institutiile nedemocratice mai sunt oameni care au suficienta responsabilitate pentru a intelege ca lucrurile trebuie sa se schimbe.Schimbarea trebuie sa inceapa cu o curatire a acestor institutii. Opinia publica a aflat in ultimele saptamani informatii compromitatoare despre procurori care s-au comportat nedemn pentru functia lor: au actionat abuziv, in logica cuiva care stie ca are puterea absoluta. De asemenea, au iesit la suprafata informatii legate de protocoale dintre SRI si DNA care depasesc cu mult cadrul legal de relationare intre cele doua institutii. De la mic - la mare, de la cazuri individuale - la modalitati de actiune institutionale, se vede cum cancerul coruptiei de putere risca sa cuprinda intreg acest sistem. Deci, o curatire nu mai poate fi amanata.In acelasi timp, decizia CCR trebuie sa aduca in prim-plan si incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. Decizia nu este, propriu-zis despre aceste drepturi, dar incalcarea lor este un efect nedorit al betiei de putere. Am sperante ca eforturile mele, alaturi de reprezentantii asociatiilor de magistrati si o serie de voci din societatea civila, vor da roade. In Romania de astazi, drepturile si libertatile cetatenilor sunt incalcate, telefoanele cetatenilor sunt ascultate fara mandat, oameni nevinovati sunt haituiti de justitia care ar trebuie sa le faca dreptate, iar Romania pierde sute de milioane de euro la CEDO. Aceste lucruri trebuie schimbate si eu voi continua sa actionez pentru a le schimba.""Exista conflict juridic intre autoritati cand o putere isi aroga competente, puteri care revin altei puteri", a declarat Valer Dorneanu.Presedintele CCR considera ca, in cazul dezbatut de Curte, este vorba de un asemenea conflict juridic. Daca Parchetul (DNA - n.r.) s-ar fi limitat in actiunea sa sa verifice daca in mod concret s-a savarsit vreo infractiune in legatura cu acele fapte, lucrurile s-ar fi derulat in mod firesc, fara aparitia unui conflict. DNA a inceput o actiune care s-a marcat prin descinderi la MJ, audieri de la cel mai mic la cel mai mare in legatura cu felul in care s-a adoptat un act normativ. El se aproba in anumite conditii si este o putere delegata din partea autoritatii legislative (...) DNA s-a apucat sa vada in ce masura s-au indeplinit conditiile unei OUG, daca s-au primit toate avizele, lucruri care exced competentelor DNA", a spus Dorneanu.El a precizat ca verificarea respectarii conditiilor de adoptare a unei ordonante de urgenta revine Curtii Constitutionale, nu DNA si ca a fost incalcat dreptul Guvernului de a decide oportunitatea legiferarii. Dorneanu a invocat si un document al Comisiei de la Venetia care aminteste ca "procedurile penale nu ar trebui folosite pentru a sanctiona neintelegeri politice"."Consideram ca s-a perturbat buna activitate a Guvernului si s-au deteriorat relatiile care trebuie sa existe intre autoritatile legislativa, executiva si judecatoreasca", a mai spus Dorneanu.El a precizat ca actiunea DNA nu doar ca s-a subrogat Curtii Constitutionale in verificarile facute, dar a si "perturbat" activitatea Guvernului."S-a incalcat dreptul Guvernului de a aprecia oportunitatea legiferarii. Si in ordonanta de incepere a urmarii penale si in alte declaratii Parchetul (DNA - n.r.) spune ca nu era necesara adoptarea, nu era necesar sa se adecveze continutul unor texte din Codurile penale care au fost declarate neconstitutionale. (...) Acest lucru tine de atributul Guvernului", a afirmat presedintele CCR.