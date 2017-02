Un deputat PNL propune ca orele suplimentare sa fie scutite de impozitul pe venit si de plata contributiilor la sanatate si somaj

"Am depus astazi, la Camera Deputatilor, impreuna cu mai multi colegi deputati din PNL o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului fiscal, care va aduce beneficii majore atat angajatorilor, cat si angajatilor din sectorul privat si va contribui la o mai buna colectare a sumelor stranse la bugetul asigurarilor sociale. Este vorba despre o relaxare fiscala puternica aplicata asupra muncii suplimentare. Mai precis, orele suplimentare lucrate de angajatii cu norma intreaga vor fi scutite de impozitul pe venit, de contributiile sociale de sanatate, de somaj, riscuri de accidente."Pentru orele suplimentare realizate se vor plati numai contributii de asigurari sociale, de 10,5%, contributia angajatului, contributii care vor sprijini angajatii sa obtina un punctaj superior la pensionare si vor diminua deficitul pe care il are in prezent fondul de pensii. Exista, evident, si un plafon, deja definit de Codul muncii, al numarului de ore suplimentare pe care le poate efectua intr-o luna un angajat, de 32 de ore. Asadar, facilitatea priveste strict orele suplimentare efectuate in limita acestui plafon si doar pentru angajatii din sectorul privat, care sunt incadrati cu norma intreaga" precizeaza deputatul, intr-un comunicat de presa."Din cate am vazut cu totii, in bugetul PSD pentru 2017 nu sunt bani suficienti nici macar pentru acoperirea salariilor pe tot parcursul anului, dar apoi si pentru plata orelor suplimentare. Deci, pentru plata orelor suplimentare in sectorul public raspunde Guvernul Grindeanu-Dragnea. Ceea ce putem face noi, ca liberali, este sa stimulam productivitatea si competitivitatea agentilor economici din mediul privat. Din cauza fiscalitatii atat de mari aplicate asupra muncii, foarte putini agenti economici platesc ore suplimentare, desi si-ar dori sa creasca propriile afaceri. La randul lor, si angajatii si-ar dori salarii mai mari, muncind inca 1-2 ore suplimentare pe zi. Dar cum poti sa-l convingi daca el castiga inca foarte putin la salariu? Cum poti stimula un agent economic sa produca mai mult, daca nu gaseste personal pregatit sau chiar nu mai gaseste deloc forta de munca? Pentru acest motiv am venit in intampinarea celor doua categorii, angajati si angajatori, dar ne-am gandit si la deficitul bugetului asigurarilor sociale care ar fi unul dintre castigatorii acestei masuri. Am toata increderea ca o astfel de masura va fi extrem de bine receptata in mediul privat, motiv pentru care am convingerea ca, desi proiectul este initiat de PNL, el va fi sustinut si de parlamentarii de la alte partide", a mai adaugat deputatul PNL.