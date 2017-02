Tariceanu, dupa decizia CCR despre ancheta privind OUG 13: Ce a facut DNA poate fi vazut ca abuz de putere, care este coruptie

"Ceea ce a facut DNA poate fi calificat ca un abuz de putere si vreau sa spun fara niciun fel de echivoc ca abuzul de putere inseamna coruptie - coruptia puterii. Institutia chemata sa combata coruptia este ea insasi o institutie ce sufera de coruptia puterii (...) DNA incearca sa se impuna ca o supraputere in stat, ceea ce este foarte grav", a declarat Calin Popescu-Tariceanu, comentand decizia prin care Curtea Constitutionala a constatat ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre DNA si Guvern in legatura cu ancheta pe marginea OUG 13, relateaza News.ro.Presedintele Senatului a salutat decizia CCR despre care a spus ca readuce lucrurile in normalitate si ca ii confirma luarile de pozitie anterioare legate de imixtiunea unor institutii din sistemul judiciar in zone care le depasesc competentele. "Ma bucur ca interventiile mele care vizeaza raporturile intre puterile statului, interventii facute repetat, se dovedesc a fi corecte (...) Referirile facute la adresa mea ca nu doresc ca justitia sa functioneze, ca doresc slabirea justitiei se dovedesc cu totul false", a spus Tariceanu.El a spus ca transferul dosarului OUG 13 de la DNA la Parchetul General este un semn ca procurorii anticoruptie au intuit ca vor avea un verdict nefavorabil lor din partea CCR. "Este o miscare tactica menita, probabil, sa inlature rusinea care putea sa planeze asupra DNA ca urmare a deciziei Curtii", a mai spus copresedintele ALDE."Exista conflict juridic intre autoritati cand o putere isi aroga competente, puteri care revin altei puteri", a declarat Valer Dorneanu.Presedintele CCR considera ca, in cazul dezbatut de Curte, este vorba de un asemenea conflict juridic. Daca Parchetul (DNA - n.r.) s-ar fi limitat in actiunea sa sa verifice daca in mod concret s-a savarsit vreo infractiune in legatura cu acele fapte, lucrurile s-ar fi derulat in mod firesc, fara aparitia unui conflict. DNA a inceput o actiune care s-a marcat prin descinderi la MJ, audieri de la cel mai mic la cel mai mare in legatura cu felul in care s-a adoptat un act normativ. El se aproba in anumite conditii si este o putere delegata din partea autoritatii legislative (...) DNA s-a apucat sa vada in ce masura s-au indeplinit conditiile unei OUG, daca s-au primit toate avizele, lucruri care exced competentelor DNA", a spus Dorneanu.El a precizat ca verificarea respectarii conditiilor de adoptare a unei ordonante de urgenta revine Curtii Constitutionale, nu DNA si ca a fost incalcat dreptul Guvernului de a decide oportunitatea legiferarii. Dorneanu a invocat si un document al Comisiei de la Venetia care aminteste ca "procedurile penale nu ar trebui folosite pentru a sanctiona neintelegeri politice"."Consideram ca s-a perturbat buna activitate a Guvernului si s-au deteriorat relatiile care trebuie sa existe intre autoritatile legislativa, executiva si judecatoreasca", a mai spus Dorneanu.El a precizat ca actiunea DNA nu doar ca s-a subrogat Curtii Constitutionale in verificarile facute, dar a si "perturbat" activitatea Guvernului."S-a incalcat dreptul Guvernului de a aprecia oportunitatea legiferarii. Si in ordonanta de incepere a urmarii penale si in alte declaratii Parchetul (DNA - n.r.) spune ca nu era necesara adoptarea, nu era necesar sa se adecveze continutul unor texte din Codurile penale care au fost declarate neconstitutionale. (...) Acest lucru tine de atributul Guvernului", a afirmat presedintele CCR.