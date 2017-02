Sporul de risc si solicitare neuropsihica de 50% din salariu pentru functionarii publici, adoptat de Senat

Acordarea sporului de risc si solicitare neuropsihica de 50% din salariul de baza lunar a fost adoptata cu 88 de voturi "pentru", 11 "impotriva" si o abtinere. Prevederea a fost inclusa in legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici."Pentru compensarea activitatii specifice, functionarii publici din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici beneficiaza si de un spor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%, aplicat la salariul de baza lunar", este modificarea adoptata luni de plenul Senatului la legea 188/1999.Textul initial al modificarii legii 188/1999 prevedea ca "pentru compensarea activitatii specifice, personalul ANFP beneficiaza si de un spor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%, aplicat la salariul de baza lunar, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza".Practic, CCR a declarat neconstitutionala a doua parte a articolului, anume "care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza". Explicatia judecatorilor constitutionali a fost ca reglementarea respectiva ar fi introdus un privilegiu in privinta modalitatii de determinare a salariului de baza, ajungandu-se la situatia in care alte sporuri ar putea sa fie calculate avand drept baza si sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica, ceea ce echivaleaza cu legiferarea unui spor la spor."O atare solutie legislativa nu poate fi acceptata din perspectiva reglementarii de drept comun aplicabila tuturor persoanelor angajate intr-un raport de munca, respectiv art.160 din Codul muncii, potrivit caruia "salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri". Asadar, in acceptiunea deciziei Curtii, sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica poate fi acordat personalului ANFP, dar fara ca sporul astfel stabilit sa constituie baza de calcul pentru determinarea salariului de baza", au explicat judecatorii CCR.