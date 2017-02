Basescu a cerut constituirea unei comisii care sa puna in acord Codul Penal si de Procedura Penala cu deciziile Curtii Constitutionale: "Sunt legi care vizeaza soarta unor concetateni"

Basescu a luat cuvantul de la microfonul central si a afirmat ca exista "zeci" de articole declarate neconstitutionale in cele doua coduri, iar aceasta nu sunt legi care se refera la "cum creste iarba" ci "vizeaza soarta unor concentateni"."Va propun constituirea unei comisii speciale Senat - Camera Deputatilor, echilibrata, in care majorit sa nu poata sa isi impuna in orice conditii punctul de vedere", a spus Basescu, propunand ca fiecare partid sa fie reprezentat de cate doi parlamentari - un deputat si un senator."Sa purcedem la modificarea articolelor din Codul Penal si de Procedura Penala in cel mai scurt timp, termen de 30 zile este rezonabil" a mai spus el. "Propun Senatului sa delege biroul Senatului ca in Birourile Permanente Reunite sa gaseasca o solutie pentru a aduce codurile in legalitate" a declarat el.Vicepresedintele Senatului Nicolae Badalau (PSD) a indicat grupului PMP sa faca propunerea catre Biroul Permanet al Senatului.Liderul senatorilor PSD Serban Nicolae a luat cuvantul si a declarat ca PSD este de acord in principiu insa trebuie inclus si guvernul, prin Ministerul Justitiei, in acest demers.Basescu a revenit la microfon pentru a puncta ca guvernul "s-a decredibilizat" in ceea ce priveste legislatia penala.