UPDATE Cristian Busoi, ales secretar general interimar pana la Congresul PNL din iunie/ Sedinta cu scandal in randul fostilor liberali

De precizat ca functia de secretar general al partidului ii revine vechiului PNL, iar postul a ramas vacant dupa retragerea lui Marian Petrache, seful Consiliului Judetean Ilfov, ca urmare a dosarului deschis de DNA.

Interesant este ca impotriva secretarului general interimar a votat unul dintre cei doi secretari generali adjuncti, Florin Roman (PNL Alba).Dupa sedinta informala de duminica seara a catorva lideri din vechiul PNL s-a decis convocarea conducerii fostului PNL pentru luni dimineata, intr-o sedinta care sa desemneze secretarul general ce urma sa fie validat in Biroul Politic al partidului la ora 11.00.Pe de alta parte, o parte dintre vechii PNL au contestat faptul ca au primit convocarea abia luni dimineata la ora 09 pentru sedinta ce trebuia sa inceapa la ora 10.00 si ca nu au putut participa. Potrivit unor surse din PNL, 10 lideri de organizatii nu au participat la acea sedinta, mare parte dintre acestea avand un scor peste medie la alegeri (multe dintre acestea din Ardeal).La aceasta sedinta contestata s-a dat un vot pentru Cristian Busoi, care a primit 25 voturi pentru, in timp ce Iulian Dumitrescu a primit doar doua voturi.Secretarul general adjunct al PNL, deputatul Florin Roman, declarase duminica, pentru News.ro, ca majoritatea organizatiilor PNL au decis ca il sustin pe liderul PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu, pentru a prelua interimar, pana la Conventia partidului din vara, functia de secretar general."Presedintii de organizatii ai vechiului PNL vor desemna propunerea de secretar general al PNL, functie interimara pana la Conventia din vara. In urma discutiilor, majoritatea liderilor de organizatii au decis un sprijin ferm pentru tanarul nostru coleg senatorul Iulian Dumitrescu, presedintele organizatiei Prahova", a mai spus Florin Roman.El a adaugat ca in cursa pentru functia de secretar general al PNL a intrat si Cristian Busoi, insa despre acesta Roman sustine ca este "un coleg care nu a performat cu organizatia Bucuresti".In sedinta BPN de luni, Roman a cerut sa se dea din nou un vot in randul vechilor liberali pentru aceasta functie, contestand ca fiind nestatutar cel dat de dimineata, intrucat sedinta respectiva fusese convocata de Marian Petrache si acesta nu mai detine nicio functie in partid.Pana la urma, Dumitrescu s-a retras din aceasta functie, astfel ca pana la urma s-a dat un vot pentru procesul verbal intocmit de dimineata, adica s-a validat desemnarea lui Busoi.Vom reveni