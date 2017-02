Vlad Alexandrescu (USR): In nici un caz nu am accepta o alianta sau o fuziune cu PNL, un partid care seamana foarte mult cu PSD

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a vorbit recent la Adevarul Live despre posibilitatea unei aliante sau chiar fuziuni a partidului sau cu USR.In replica, senatorul USR Vlad Alexandrescu respinge aceste variante: "In nici un caz nu am accepta! Noi am spus inca din campania electorala si suntem extrem de atenti la ceea ce am spus si am promis alegatorilor nostri ca nu va exista nici un fel de alianta sau de fuziune cu vreunul din partidele vechi".