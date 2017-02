Surse: Intalnire restransa in PNL pentru functia de secretar general; printre variante, Cristian Busoi si liderul PNL Prahova Iulian Dumitrescu

Lideri si membri liberali discuta la acesta ora, intr-o sedinta restransa, despre cine este cel mai potrivit pentru functia de secretar general interimar al partidului. Printre numele vehiculate sunt Cristian Busoi - presedintele PNL Bucuresti si care, potrivit surselor citate, are sustinerea unor persoane cu influenta in partid si Iulian Dumitrescu - presedintele PNL Prahova care este cotat cu sanse mai mici decat Busoi.Luni, la ora 11.00 are loc sedinta BPN unde forul de conducere va decide cine va ocupa functia de secretar general.Aceasta a ramas vacanta dupa ce, in urma cu o saptamana, Marian Petrache a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le are in partid, incluzand-o si pe cea de secretar general interimar. Decizia lui a venit dupa ce procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru luare de mita si santaj.