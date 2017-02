Sorin Grindeanu: Cat timp vom fi lasati in pace sa aplicam programul de guvernare, #rezist mi se potriveste

"Atata timp cat vom fi lasati in pace sa facem aceste lucruri (cele prevazute in programul de guvernare - n.red.), #rezist mi se potriveste. Eu incerc sa linistesc lucrurile. Poate ca acum o sa se iasa in strada ca sa se respecte anumite decizii definitive ale instantelor din urma cu doua zile sau trei. Legea este pentru toata lumea", a declarat Sorin Grindeanu, referindu-se la recenta hotarare judecatoreasca prin care presedintele Iohannis a pierdut unul din imobilele pe care le detinea in Sibiu.Intrebat daca absenta sa de la recentul bilant al DNA pe anul 2016 arata o antipatie pentru procuroru-sef al acestei institutii, Laura Codrusa Kovesi, Grindeanu a raspuns negativ. "Nu despre asta-i vorba. Am vorbit cu dansa la telefon de doua ori saptamana aceasta. Atunci cand m-a invitat, dar numa aflam in cladirea Guvernului si nu stiam exact programul, iar joi la ora 11 am avut sedinta de Guvern si dupa aceea am intrat in programul de investire al noilor ministri. Guvernul a fost reprezentat la bilant de ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall", a precizat Grindeanu.