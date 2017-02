Un primar PSD la mitingul de la Targoviste, catre colegii sai de partid: Ba, dobitocilor, eu sunt primar, nu actor!

"Am sa invit un primar care conduce de cinci mandate destinele unei localitati. La alegerile de anul trecut a luat 92% din voturile oamenilor din Sotanga este vicepresedinte al PSD Dambovita si presedintele Ligii primarilor PSD - Cristi Stroe", a anuntat Tutuianu dupa incheierea discursului actritei.Primarul din Sotanga a relatat participantilor ca ceilalti primari l-au instruit cum sa se adreseze publicului. "Colegii mei primari din spate mi-au facut instructajul: Eu le-am spus: ", si-a inceput Stroe discursul sustinut la Targoviste.Mitingul de sustinere a Guvernului Grindeanu, organizat sambata, la Targoviste, de PSD Dambovita s-a incheiat fara incidente, dupa aproximativ doua ore si jumatate. Membri si simpatizanti ai PSD veniti din judet, dar si din judetul invecinat, Arges, au fost prezenti la manifestatie, organizatorii sustinand ca in total au participat 12.000 de persoane.Dupa ce au ascultat, timp de aproape o ora, discursurile cu mesaje mobilizatoare sustinute de lideri ai PSD si de primari damboviteni, pe scena amenajata in Piata Revolutiei, participantii la manifestatia de la Targoviste au plecat incolonati pe principalele artere rutiere din oras, iar manifestatia s-a incheiat in fata sediului PSD din municipiu.