Nicusor Dan: USR lupta ca OUG 13 sa nu fie reinviata in alte legi. Dragnea va face totul pentru a scapa de inchisoare

"Legea de respingere a OUG 13 a fost promulgata. Este o victorie a sutelor de mii de oameni care au iesit in strada pentru a opri un abuz al puterii si o dovada ca participarea cetatenilor produce schimbarea in bine", a afirmat deputatul USR, citat de News.ro.Nicusor Dan a tinut sa sublinieze faptul ca "USR va lupta in Parlament impotriva oricaror incercari ca prevederile din OUG 13 sa fie reinviate in alte legi"."Noi nu credem ca PSD se va opri. Liviu Dragnea va face tot ce ii sta in putinta pentru a scapa de inchisoare in dosarul in care este judecat pentru complicitate la abuz in serviciu care se apropie de final", a adaugat presedintele USR.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri dimineata legile de respingere a OUG 13 si de aprobare a OUG 14.