Florin Iordache a reprezentat Romania la Adunarea Parlamentara a Mediteranei de la Porto: "Economia noastra este in crestere rapida, iar cetatenii se bucura de un standard de viata mai bun"

Redam comunicatul de presa:Parlamentul Romaniei a devenit membru cu drepturi depline al Adunarii Parlamentare a Mediteranei, cu prilejul celei de-a 11 Sesiuni Plenare a APM, care se desfasoara in perioada 22 ¬ 24 februarie 2017, la Porto. Legislativul roman participa ca membru asociat la aceasta organizatie din anul 2008.Statutul de membru plin confera dreptul de a participa cu o delegatie formata din 5 parlamentari, dreptul de a lua cuvantul si de a vota in cadrul Sesiunilor plenare si al comisiilor permanente, precum si de a fi reprezentati in Biroul APM.In discursul rostit in plenul Adunarii cu aceasta ocazie, domnul deputat Florin Iordache (PSD), seful delegatiei Parlamentului Romaniei la APM, a subliniat ca, din pozitia de membru deplin, legislativul roman poate contribui si mai mult la dezbaterile din cadrul organizatiei, reiterand totodata: "Suntem parteneri ai Consiliului Europei si suntem membri ai UE si ai NATO. Economia noastra este in crestere rapida, iar cetatenii se bucura de un standard de viata mai bun. Suntem constienti de faptul ca, pentru a pastra aceste realizari importante, avem nevoie de parteneri puternici si o regiune extinsa prospera, sigura si democratica.In acest sens, sprijinim dialogul tarilor din Europa si din bazinul mediteranean cu scopul de a se asculta unii pe altii, de a invata unii de la ceilalti si de a se ajuta reciproc. Noi credem ca APM ofera un cadru excelent din aceasta privinta."