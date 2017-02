Pirtea (deputat PNL) critica masura de TVA zero pentru locuinte: Este fie o gainarie, fie un pas spre Romexit

"Cota de TVA de 0% pentru livrarea de locuinte noi este departe de a fi o masura sociala. Este fie o masura prin care se muta bani din bugetul statului in buzunarele unor dezvoltatori imobiliari si al celor mai avuti dintre romani, fie o noua incercare de fisurare a legaturii Romaniei cu Uniunea Europeana. Cu alte cuvinte, fie o gainarie, fie un pas spre Romexit", afirma Pirtea intr-un comunicat de presa.Ce mai spun Pirtea in comunicat:"In primul rand, propunerea contravine legislatiei europene, mai exact Directivei 112/2006. Directivele, alaturi de Regulamente si Decizii sunt acte cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre. De asemenea, deciziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materie de TVA sunt obligatorii. In privinta TVA, Directiva lasa la aprecierea statelor membre nivelul cotelor pe care le aplica, insa cu unele restrictii: cota standard nu poate fi mai mica de 15%, iar fiecare stat poate, optional, sa utilizeze una sau doua cote reduse care nu pot fi mai mici de 5% si pot fi utilizate pentru o gama restransa de bunuri si servicii, enuntata in Anexa III (art. 98). Intre aceste bunuri si servicii se numara si "livrarea, construirea, renovarea si transformarea locuintelor, ca parte a politicii sociale".Romania a utilizat aceasta optiune, instituind o reducere a TVA, ca masura sociala. Cu alte cuvinte, o cota de TVA de 5% se aplica pentru cazurile in care: cumparatorul sa nu mai fi achizitionat o locuinta cu cota redusa de 5%; valoarea locuintei sa fie sub 450.000 lei, aproximativ 100 000 EUR; suprafata utila sa fie sub 120 mp, iar a terenului aferent sub 250 mp.Daca ne raportam la puterea de cumparare a romanilor, aceasta reducere este deja destul de generoasa, inclusiv pentru clasa de mijloc din Romania. Pe cine avantajeaza aceasta noua propunere? Desigur, unii nu vor mai plati 5% TVA. In schimb, principalii castigatori sunt cei care vor sa cumpere locuinte care pentru marea majoritate a romanilor ar intra in categoria ¬de lux¬. Pentru acestia, beneficiul este de 19%. Nu trebuie sa omitem ca Romania este tara din UE cu cele mai mari inegalitati intre saraci si bogati, potrivit unui raport al Comisiei Europene3.Astfel, o guvernare care pretinde ca se adreseaza celor multi reanunta la inca o sursa importanta de venit la bugetul de stat, pentru a ii ¬asista¬ pe cei mai avuti dintre romani.Doar ca avalansa de piese de domino nu se opreste aici. Prin aceasta modificare, caracterul social al legii dispare. Odata cu el, dispare si temeiul aplicarii unei cote TVA mai mica de 15%. Ceea ce denota ignorarea completa a directivei. In acest sens, avansez doua scenarii:Propunerea are scopul de a crea o bresa, o fereastra de oportunitate in care cei cu banii pregatiti isi vor face achizitiile, spre beneficiul lor personal si, mai ales, spre cel a dezvoltatorilor, cei cu locuinte finalizate sau aproape de finalizare. Cine pierde? Bugetul statului nu realizeaza venituri importante, deci avutia noastra comuna pe care am incredintat-o guvernului.Propunerea are scopul de a crea un conflict deschis intre romani si institutiile Uniunii Europene. Reactia Uniunii Europene la aceasta masura nu poate fi decat declansarea unei proceduri de infringement asupra Romaniei. Cota redusa de 0% ar putea fi aplicata numai in ipoteza obtinerii in prealabil a unei derogari din partea Comisiei Europene, insa argumentul ¬politicii sociale¬ nu mai este valid, iar un alt alibi nu pare usor de gasit."