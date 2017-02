Teodor Melescanu merge luni in vizita oficiala la Budapesta, unde se va intalni cu Viktor Orban

Programul vizitei anuntat de MAE cuprinde consultari cu seful diplomatiei ungare, o intrevedere cu primul-ministru ungar, Viktor Orban, si sustinerea unei alocutiuni, in premiera pentru un ministru roman, la reuniunea anuala a diplomatiei ungare. De asemenea, Teodor Melescanu va avea o intrevedere cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Ungaria.Potrivit MAE, "In cadrul discutiilor, ministrul afacerilor externe va sustine importanta intensificarii dialogului politico-diplomatic, pe teme de interes comun, precum si dinamizarea cooperarii economice - fiecare dintre cele doua state fiind pentru celalalt unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali, a cooperarii sectoriale in baza proiectelor in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, cat si identificarea de noi oportunitati de cooperare. Va fi abordata, de asemenea, si problematica protectiei drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale."Agenda de discutii va include si subiecte privind problematica europeana, regionala si internationala, se mai arata in comunicat.Cu prilejul discutiilor cu reprezentantii comunitatii romanesti, vor fi discutate preocuparile romanilor din Ungaria pentru mentinerea identitatii etnice, culturale, religioase si lingvistice ale acestora, precum si modalitatile de sprijin de catre statul roman, mai precizeaza MAE.