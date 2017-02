Se intensifica lupta pentru putere in ALDE: Tariceanu vrea sa forteze un Congres in aceasta primavara - surse

Din informatiile HotNews.ro, Toma Petcu are grave probleme de sanatate si este posibil sa fie schimbat din functia de ministru. O decizie in acest sens este insa tergiversata de Tariceanu, care a insistat si in conferinta de presa de miercuri ca nu exista niciun motiv ca Petcu sa fie schimbat, pentru ca pe acest post sa nu fie numita o persoana din aripa conservatoarea a partidului."Nu avem de ce sa discutam situatia de la ministerul Energiei, ministrul Toma Petcu face un tratament, si-a reluat atributiile, nu se pune problema schimbarii" a declarat miercuri Tariceanu, care a precizat insa ca va avea o intalnire cu Petcu.In privinta Congresului, aripa fostului PLR a inceput deja demersurile pentru convocare. Saptamana aceasta, delegatia permanenta a ALDE Gorj, unde copresedinte este fostul senator Dian Popescu, a votat o rezolutie prin care se solicita convocarea Congresului extraordinar, modificarea statutului ALDE si trecerea la presedinte unic al partidului.Potrivit surselor citate, vor urma si alte delegatii teritoriale apropiate de Tariceanu care vor cere Congres.Pe de alta parte, o convocare a Congresului se poate face doar cu semnaturile celor doi copresedinti si, potrivit informatiilor Hotnews.ro, Daniel Constantin nu isi doreste Congres atat de repede. Nu este astfel clar ce s-ar putea intampla in cazul in care Tariceanu va forta totusi organizarea Congresului la inceputul primaverii.In plus, inainte de alegerea conducerii unice a partidului, s-ar impune alegeri de jos in sus la organizatiile ALDE din tara.Constantin, a declarat, miercuri, ca data Congresului de unificare al ALDE va fi stabilita in functie de contextul politic si de opiniile exprimate de organizatiile judetene, cel mai probabil in prima jumatate a acestui an. Nici Constantin, nici Tariceanu nu au spus clar daca vor candida."Pot sa va spun ca inca din anul 2015 cand am facut primul Congres de unificare, am vorbit de primavara anului 2017. Acum, in functie de contextul politic, in functie de ceea ce vor considera si colegii din tara, in functie de prevederile statutare care spun ca trebuie sa cadem de acord asupra acestui moment, vom anunta cu siguranta. Trebuie sa-l facem pentru ca asta spune in statutul ALDE si asa am prevazut. Dupa doi ani de zile, cred ca trebuie sa avem conducere unica si sa ne pregatim pentru momentul 2019 - primul test in acesta formula la alegerile europarlamentare", a spus copresedintele ALDE, Daniel Constantin.Intrebat daca i-a in calcul sa candideze la sefia partidului, Constantin a spus ca nu s-a luat nicio decizie pentru ca in momentul de fata sunt alte preocupari."Sunt preocupari politice, preocupari guvernamentale foarte puternice dupa care vom lua decizii in forurile noastre. Vom vedea. Eu, in acesta luna implinesc cam 7 ani de cand conduc Partidul Conservator, ulterior devenit ALDE. Voi analiza cu mare atentie cu colegii mei din teritoriu", a explicat Daniel Constantin.Punandu-i-se aceeasi intrebare, celalalt copresedinte ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a raspuns: "Ma mai gandesc. Avem lucruri mai importante."Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a fost fondat pe 19 iunie 2015, in urma fuziunii dintre Partidul Conservator si Partidul Liberal-Reformator, presedintii celor doua formatiuni devenind copresedinti ai ALDE pana la data la care un nou Congres va definitiva fuziunea si va alege o conducere unica, noteaza News.ro.