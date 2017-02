Dragnea: Eu nu am un discurs nationalist sau de sluga, ci de roman normal / PSD nu are nimic impotriva multinationalelor

"Eu nu am un discurs nationalist, nu am un discurs de sluga. Am un discurs de roman normal care inca spera ca in tara lui poate sa vorbeasca pentru drepturile romanilor. Ca sunt angajati, ca sunt oameni de afaceri, ca sunt functionari, ca sunt pensionari, ca sunt tineri, ca sunt medici, profesori, cred ca inca mai am dreptul si inca mai avem dreptul sa vorbim despre asta", a afirmat presedintele PSD.Dragnea a sustinut totodata ca PSD si guvernul Grindeanu nu au "absolut nimic" impotriva multinationalelor."Ca nu am o atitudine de sluga si pentru asta sunt criticat, asta-i viata! Le doresc succes, sa critice in continuare. Nu o sa imi schimb discursul. Vreau sa precizez a mia oara: nici eu, nici partidul pe care il conduc, nici Guvernul nu are absolut nimic impotriva multinationalelor. Dar pentru faptul ca noi spunem de luni de zile si actionam in sensul asta, ca trebuie sa ajutam si firmele romanesti si capitalul autohton, asta nu inseamna ca este ceva impotriva celorlalti", a completat presedintele Camerei Deputatilor.