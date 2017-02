Silvia Mihalcea, "fata lui" Hrebenciuc, este secretar general al Camerei Deputatilor - Digi 24

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Silvia Mihalcea a lucrat la Parlament incepand cu anul 2000 (cand avea 21 de ani) pana in 2010, iar in perioada 2012-2016 a fost director general la Registrul Comertului. In martie anul trecut a devenit secretar general adjunct al Camerei Deputatilor.In octombrie 2014, cand procurorii DNA incepeau urmarirea penala impotriva lui Viorel Hrebenciuc si a lui Dan Sova, apareau in presa stenograme ale unor discutii purtate de liderul PSD cu generalul Dumitru Iliescu, fost director al SPP. Intr-una din convorbiri, Hrebenciuc vorbea despre ¬fata lui¬ de la Registrul Comertului, fata care a fost 10 ani la cabinetul sau, scrie Digi24."La solicitarea lui Iliescu Dumitru, Hrebenciuc Viorel i-a promis acestuia ca va interveni pe langa Mihalcea Silvia Claudia, functionar in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, asupra careia a lasat sa se creada ca are influenta, pentru a o determina sa il ajute pe Iliescu Dumitru sa inregistreze in Registrul Comertului drepturile asupra S.C. Agentia Romana de Securitate S.R.L. In acest sens, Hrebenciuc Viorel a contactat-o la data de 13.08.2014 pe Mihalcea Silvia Claudia si i-a comunicat ca urmeaza sa se prezinte la ea, numita Lupu Mihaela, avocata lui Iliescu Dumitru, persoana ce vine din partea lui, astfel cum rezulta din urmatorul fragment:Viorel Hrebenciuc:Dumitru Iliescu: Cine?Hrebenciuc:Iliescu: Nu stiam.Hrebenciuc:Iliescu: Dati-mi si mie numarul ei. Nu ma duc eu, trimit pe cineva (...)Hrebenciuc: Nici Andreea nu raspunde. Ma suna ele. Cat stam noi de vorba, ma suna una din ele. Poate o fi plecata, se marita si ea acum. In sfarsit, ma suna ele.Iliescu: Si am luat toate masurile necesare, am blocat tot peste tot, in fine. Sunt intr-o situatie destul de delicata, pentru ca, fiind in familie, mai cunoaste ...Hrebenciuc: Ma suna Silvia. (Vorbeste la telefon: 'Ce faci, Silvia? Esti in vacanta, ce-i cu tine? Dar unde esti? Aaa, nu ai fost in concediu? Cand e nunta, Silvia? A, mai e timp. O sa te caute din partea mea... Pa, pa!...) Era la Asirom, telefonul era in geanta, ca la femei."