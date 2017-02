Turcan: Pe termen lung, USR poate sa vina natural alaturi de PNL - in alianta sau prin fuziune

"Eu nu privesc USR ca pe un adversar politic, ci mai degraba ca pe un competitor pe un anumit segment de electorat, un segment care a fost destul de dezamagit de sistemul politic de pana acum. Cred insa ca daca PNL va deveni acel vector politic din scena politica credibil, cu idei sustinute de dreapta, USR poate sa vina natural alaturi de PNL fie intr-o alianta, fie daca nu, la un moment dat, printr-o fuziune. Asta este solutia pe termen lung, pentru ca PNL are organizatii judetene, are nuclee dure cu oameni foarte corecti si foarte buni si implicati si cu deschidere pentru a le da oamenilor solutii", a spus Turcan la Adevarul Live, citata de Agerpres.Ea a adaugat ca daca acest bazin al PNL ar fi pus impreuna cu un grup de tineri, in special in mediul urban, avand la baza in mare parte o dezamagire fata de clasa politica, formula rezultata ar fi una care sa dea "o forta in contrapondere la PSD"."Eu le spun doar celor de la USR ca PNL nu este un adversar, eu colaborez foarte bine cu colegii din USR, insa PNL are program, are echipa, are valori, are aceasta sansa de a restructura intern si cred ca pe termen lung putem colabora foarte bine", a mentionat Turcan.