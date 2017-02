Constantin Nita, fost vicepresedinte PSD: Partidul nu este pe drumul cel bun  / PNL si PDL s-au autodistrus lasandu-se controlate de tipul conducatorului unic

"Sunt membru PSD de peste 20 de ani si am destula experienta pentru a realiza ca partidul nu este pe drumul cel bun. Ultimul lucru de dorit este sa urmeze soarta PNL si PDL care s-au autodistrus lasandu-se controlate de tipul conducatorului unic. Modelul acesta nu este benefic pentru niciun partid. Dauneaza grav pluralismului politic si democratiei", spune Nita, care a fost si ministru al Economiei.El face o comparatie cu jocul pentru copii "Simon says", "care seamana foarte mult cu ceea ce se intampla in PSD in momentul actual"."Exista o singura 'voce' raspunzatoare pentru toate deciziile majore. Restul imita si aproba. Cine nu se supune este eliminat din 'joc'", crede acesta.Printre solutiile propuse de Nita figureaza si "implicarea fostilor membri ai Guvernului Ponta in dezbaterile din cadrul partidului" in conditiile in care "realizarile" din acea perioada "au contribuit considerabil la castigarea alegerilor locale si parlamentare"."Azi prea putini lideri din acea perioada mai sunt promovati public. Si cel mai putin Ponta!", adauga Nita.Reamintim ca Victor Ponta i-a invitat pe cei care au fost ministri in guvernele pe care le-a condus la o intalnire in Brasov , la finalul lunii februarie, dupa cum au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD.Relatiile dintre Ponta si Dragnea sunt extrem de reci. De asemenea, intre Dragnea si premierul Sorin Grindeanu au aparut primele fisuri.Victor Ponta a lansat luni seara un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu.Liderul PSD Brasov, Constantin Nita, a anuntat in urma cu un an ca renunta la toate functiile de conducere din partid la nivel local si national.