Citu (PNL): Prin infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, PSD isi face casino cu circuit inchis

Redam afirmatiile lui Citu, citat intr-un comunicat de presa:"PSD continua scenariul jefuirii banului public la nivel de companii. In programul de guvernare al PSD, Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii este descris ca adevaratul minister al Economiei, dar nu este altceva decat o petarda. PSD strange toate societatile si companiile nationale intr-o mare societate nationala, scopul fiind acela ca decizia sa apartina unui singur om, numit politic. O singura persoana va numi consiliile de administratie, membrii in adunarile generale ale actionarilor si comitetele de supraveghere. Astfel, se renunta la impartirea marilor companii nationale intre membrii unei coalitii de guvernamant. PSD ia totul. Peste 150 de social-democrati vor primi salarii impresionante doar pentru ca vor face parte din aceste companii.Acest fond suveran o sa fie actionar majoritar in toate aceste companii, ceea ce inseamna ca toate planurile de dezvoltare si investitii ale acestor companii se vor afla in pixul directorului general al fondului. Dimensiunea jafului se vede cand ne uitam la ce isi propune sa faca acest fond: un spital republican si 9 spitale regionale, autostrazi, recapitalizeaza CFR Marfa, CFR Calatori, Tarom, CEC, EXIMBANK, parteneriat -public privat pentru autostrazi etc.. Pe scurt, au inventat o structura care acopera gaurile acestor companii. Acest fond ni se prezinta ca fiind o varianta de a scapa tara de restrictiile deficitului bugetar impus de CE si, in plus, permite ajutor de stat fara sa te mai traga cineva de maneca. Cu alte cuvinte, partenerii nostri externi nu ne mai intreaba de gaurile de la companiile de stat. Unii dintre ei, finantatori ai acestor companii.Prin constituirea acestui fond, PSD recunoaste din start ca fondul debuteaza cu o 'gaura' de 2.6 miliarde de lei la bugetul de stat. Asta pentru ca dividendele nu mai vin la buget, unde erau folosite pentru finantarea deficitului de la asigurari sociale, de exemplu. Acum sunt la dispozitia unei singure persoane, Liviu Dragnea. In viziunea sa de inginer care nu se pricepe la economie, numai pentru ca a trecut aceste companii in subordinea sa, a declansat un miracol economic care va creste PIB-ul cu 20 miliarde lei in 4 ani.Mai exact, are un deficit de 24 miliarde lei in 2017(fara cele 2.6 miliarde lei) si ne promite ca smecheria cu fondul va aduce in plus, la PIB, in 4 ani, doar 20 miliarde de lei. De asemenea, isi propune sa creasca numarul salariatilor la companiile de stat si a gasit omul perfect pentru conducerea acestui casino - noul ministru al IMM-urilor, Alexandru Petrescu, care ieri in Hotnews a confirmat tot acest scenariu prezentat de mine anterior declaratiilor sale. Omul potrivit la locul potrivit.Vicepresedinte PSD Diaspora, cu experienta exceptionala la conducerea Postei Romane (Curtea de Conturi ma contrazice, la fel si sindicalistii), dar si la SN CFR Calatori SA. Un om care recunoaste in CV ca a primit premii de la compania pe care o conducea cu 'succes'. Este acelasi ministru care in comisia de audieri a vrut sa restructureze companii care erau la alt minister. Mai mult, in ultimul timp, alearga si solicita ajutor de la multinationalele pentru asistenta la constituirea acestui fond.Raman cateva intrebari care trebuie lamurite urgent. De ce infiintarea acestei companii nationale se face prin hotarare de guvern? Avand in vedere dimensiunea fondului si importanta sa, nu ar fi trebuit supus unui control paramentar? In aceasta formula, compania nationala poate fi verificata doar de Curtea de Conturi. Nu ar trebui ca aceasta mega- companie sa prezinte un raport anual si un plan de investitii in Parlamentul Romaniei? Ca sa nu le scape chiar nimic din banul public, in semestrul II, Dragnea ne face cunostinta cu cel de-al doilea copil - Fondul de Dezvoltare Economica. Aici intra ce nu putea sa bage la FSDI :Transelectrica,Transgaz, AAS, COMPET, etc.."