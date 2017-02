Mihai Chirica: S-a spus in sedinta ca am adus manifestanti cu autobuzele in Piata Unirii. Sunt jenante aceste declaratii, niste aberatii

Mihai Chirica a declarat ca l-au durut unele afirmatii facute, miercuri, in sedinta in care s-a decis sa i se retraga functiile politice din partid, unul dintre colegii din PSD, membru al filialei Iasi, reprosandu-i ca a adus oameni cu autobuzele la protestele din municipiul Iasi din ultimele saptamani."Domnul Mihalache (Mihai Mihalache, edilul comunei iesene Schitu Duca - n.r.) a spus in sedinta ca eu am adus manifestanti cu autobuzele in Piata Unirii din Iasi. Sunt jenante aceste declaratii, niste aberatii. A spus cu voce tare asta, a auzit toata lumea, dar a uitat sa spuna de unde i-am adus. Din strainatate? Tot eu as fi impartit ceai manifestantilor de la Iasi, mi s-a spus si asta. Mi s-a mai reprosat ca pe afisul meu din campania de la locale sigla era prea mica, pusa undeva intr-un colt", a afirmat Mihai Chirica.El a precizat ca s-au invocat tot felul de lucruri in sedinta PSD, inclusiv ca ar fi atacat partidul si guvernul in ultimele saptamani."Pai cine a atacat partidul? Noi eram in sedinta, iar pe surse presa dadea deja stirea, de la oameni din interior, ca Mihai Chirica a fost inlocuit cu Maricel Popa la conducerea PSD Iasi. Astea sunt lucrurile care dor¬, a mai spus Mihai Chirica.El a mai afirmat ca daca ar da timpul inapoi cu cateva saptamani ar face aceleasi declaratii, considerand ca nu a spus vreun neadevar.Mihai Chirica a anuntat, miercuri, dupa sedinta CExN al PSD, ca ramane membru al partidului, dar nu va mai avea functii politice, urmare a unui vot dat de Comitetul Executiv in acest sens. Chirica era vicepresedinte la nivel national al PSD si presedintele Organizatiei judetene Iasi.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, duminica, la Romania TV, ca partidul va lua miercuri o decizie inteleapta, dar "ferma", in privinta primarului din Iasi, Mihai Chirica, critic la adresa partidului in ultima perioada.