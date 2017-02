PSD are din nou purtator de cuvant: secretarul de stat in ministerul Muncii, Adrian Dobre

Anuntul a fost facut de liderul PSD Liviu Dragnea in conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, la care a asistat si Dobre. Dragnea i-a spus acestuia ca de data viitoare reporterii sa primeasca microfon pentru a isi adresa intebarile.PSD a ramas fara purtator de cuvant in martie 2016, cand Gabriela Firea a renuntat la aceasta functie pentru a se ocupa de campania electorala in alegerile locale.Adrian Marius Dobre a fost numit secretar de stat in iulie 2015, unde a ramas pana in martie 2016, cand a fost revocat de Dacian Ciolos.In ianuarie, Dobre a fost numit din nou in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, dupa ce toti cei patru secretari de stat din mandatul fostului ministru Dragos Pislaru au fost revocati din functii, potrivit News.ro.Cristian Ghinea spunea in august 2016, cand era ministrul Fondurilor Europene, ca Adrian Marius Dobre a lucrat la o strategie pentru tinerii someri si a cerut 46 de milioane de euro pentru un proiect, peste un sfert din bani urmand a fi alocati pentru benzina, sepci, ceasuri si stickuri de memorie la pret supraevaluat, noteaza News.ro.Ghinea arata atunci ca atunci cand a ajuns la Ministerul Fondurilor Europene, mai intai in calitate de consilier de stat, intr-o vizita efectuata la inceputul guvernarii la Ministerul Muncii, secretarul de stat PSD Adrian Marius Dobre a propus lansarea unei "caravane" prin tara ca sa fie gasiti tineri NEETs (care nu urmeaza cursuri intr-o institutie de invatamant, nu au un loc de munca si nu sunt inscrisi in programe de training - n.r.)."Stiti cum rezolva domnul Dobre problema cu somajul tinerilor? Din cele 46 milioane de euro, dadea 12 milioane pentru benzina. Alte cateva milioane pentru inchiriat masini. Dadea 1,6 milioane de euro pe memory stick-uri, la pret supraevaluat. Dadea 400.000 de sepci si 977.000 de ceasuri. Cititi bine: aproape un milion de ceasuri. Omul era pus pe vanturat bani", preciza Cristian Ghinea.Acesta a mai spus ca in acel moment a venit demiterea lui Dobre, iar motivele nu au fost, asa cum a sustinut secretarul de stat, "incompatibilitatea cu tehnocratii"."Episodul Dobre - NEETs m-a socat. Pur si simplu nu imi imaginam de ce nu se intampla ceva atat de simplu. De ce am pierdut ani si zeci de milioane de euro pe aproape nimic pentru tineri. In logica mea, nu avea niciun sens. Am priceput abia dupa ce a fost demis, cand in fine am putut sa vad bugetul proiectului pe care il gandise", mai spunea fostul ministru al Fondurilor Europene.In urma acestor declaratii, Adrian Marius Dobre l-a dat in judecata pe Cristian Ghinea, aratand ca acesta "minte odios" si este "limitat intelectual"."Pentru a-si ascunde nevolnicia, incompetenta si limitarea intelectuala, domnul Ghinea, plimbator de hartii si expert in pupatul poalei doamnei Macovei (anterior functiei de ministru), ma acuza intr-o postare scrisa pe o retea de socializare ca as fi propus pentru proiectul national "Schema de Garantii pentru Tineri" cheltuieli nejustificate, lasand sa se subinteleaga in spatiul public ca as fi avut vreun interes patrimonial din desfasurarea acestui proiect", arata Dobre, in august 2016.Dobre a respins acuzatiile lui Ghinea si a aratat ca proiectul nu a prevazut niciodata ca tinerii sa primeasca altceva in afara de "indrumare si consiliere profesionala si pachet de masuri active". El a mai spus ca Guvernul Ciolos a blocat conceptul final al proiectului, astfel incat acesta nu a ajuns in faza de bugetare.In 26 octombrie 2016 a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresrti dosarul in care Dobre l-a dat in judecata pe Ghinea, iar in 10 ianuarie 2017, instanta a anulat cererea de chemare in judecata, "pentru neindeplinirea obligatiilor privind regularizarea cererii".