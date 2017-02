Mihai Chirica: Decizia Comitetului Executiv a fost sa raman membru PSD fara functii de conducere politica

"Decizia a fost sa raman membru al PSD, fara functii de conducere politice", a declarat Chirica, la finalul CExN al PSD, precizand ca votul a fost unanim."E o decizie care s-a luat dupa o dezbatere lunga, nu vreau sa pun la indoiala calitatea niciunui coleg in ceea ce priveste calitatea de acolo. Sigur, suntem o premiera mondiala, un presedinte organizatie care a spus adevarul este pedepsit pentru asta. Arata faptul ca mai este mult de lucru. Sunt membru PSD, ce pot sa zic? Sunt primarul municipiului Iasi, am o comunitate de reprezentat in continuare, o voi face cu cinste", a adaugat Mihai Chirica."Nu m-a impins nimeni sa intru in PSD, mi l-am ales singur", a spuns primarul, adaugand ca se simte in continuare membru PSD.Chirica s-a aratat dezamagitd e decizie CExN, "pentru ca s-au spus foarte multe lucruri neadevarate fata de iesirile mele publice, care au fost repetate, in conditiile in care, de exemplu, pe anumite fluxuri de stiri se dadeau anumite concluzii ale sedintei. La noi a mai durat cel putin o ora si jumatate. Deci a fost un act de dezinformare a presedintelui partidului, in ceea ce priveste atacul meu asupra PSD, asupra Guvernului Grindeanu, care nu s-a intamplat niciodata. Sunt convins ca au contribuit mai multi acolo si asta este situatia mea acum. In ceea ce ma priveste, proiectele Iasiului sunt deosebit de importante".Primarul a adresat si relatia cu presedintele partidului, spunand ca, in opinia sa, "va trebui sa largim un pic cadrul comunicarii intre mine si presedintele Dragnea, sa exprimam adevarurile care sunt rostite, nu cele care ii sunt aduse la urechile dumnealui".