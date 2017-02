Mihai Chirica, inaintea sedintei CEx al PSD: Ma astept la maturitate si intelepciune. Nu poti pedepsi un om care spune adevarul

Chirica a fost la Ierusalim si s-a rugat la Mormantul Sfant: Era o chestie programata de mai mult timp. Am tot amanat de vreo patru ori

Mihai Chirica a declarat, marti, pentru News.ro ca are asteptari "relativ mari" inaintea reuniunii CEx al PSD si ca nu poate fi sanctionat, pentru ca tot ceea ce a spus s-a confirmat."Ordonanta 13 nu mai exista, ministrul Florin Iordache a plecat si el, astfel ca tot ce am rostit s-a confirmat. Nu pot fi tras la raspundere, pentru ca nu am spus nimic neadevarat si nu am avut iesiri impotriva PSD. Unii colegi s-au pronuntat deja impotriva mea, insa nu poti pedepsi un om care spune adevarul. Ma astept la maturitate si intelepciune in sedinta de maine (miercuri - n.r.)", a declarat liderul PSD Iasi.Chirica a precizat ca exista un PSD vechi, dar si unul nou, sustinand ca atunci cand a intrat in partid a incercat sa aduca un suflu nou."Am ramas unic prin zgomotul pe care l-am facut. Cand am venit in partid am incercat sa aduc un suflu nou, constatand ca am ajuns intr-un partid perimat. Cred ca exista masa critica in partid pentru nou PSD", a mai spus Chirica.Intrebat ce va face daca i se vor retrage functiile politice in PSD, respectiv cea de lider al PSD Iasi si vicepresedinte national, Mihai Chirica a spus ca, daca se va intampla acest lucru, va ramane in PSD, intrucat prezenta sa in partid nu a fost conjuncturala."Dreptul de a fi social-democrat nu mi se poate lua. Voi continua sa lupt pentru o lume normala", a afirmat Mihai Chirica.El a mai spus ca zvonurile privind trecerea sa la PNL reprezinta "porniri kaghebiste", adaugand ca nu negociaza cu niciun alt partid.Liderul PSD Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca a fost la Ierusalim in weekend si s-a rugat inclusiv la Mormantul Sfant, precizand ca vizita sa in Israel era programata de ceva timp si nu a avut legatura cu sedinta de miecuri a Comitetul Executiv al partidului in care va fi discutata situatia sa in partid.Mihai Chirica a declarat pentru News.ro ca a fost plecat la Ierusalim in weekend si a vizitat mai multe obiective, inclusiv Mormantul Sfant, el precizand ca plecarea era programata de ceva timp."Era o chestie programata de mai mult timp. Am tot amanat de vreo patru ori, iar zilele trecute am decis sa merg acolo", a spus Mihai Chirica.El a precizat ca nu s-a dus in mod special sa se roage inaintea sedintei de miercuri a Comitetului Executiv PSD, in care se vor discuta si eventuale sanctiuni la adresa sa.Mihai Chirica a mai afirmat ca a constatat ca in Israel oamenii "gandesc global" si ca a descoperit companii IT, unde "localnicii lucreaza pentru firme din Dubai, fara a conta daca sunt musulmani sau nu"."La noi in PSD vad ca exista problema asta cu multinationalele, dar nu asa arata un partid de secolul 21. Eu in Iasi ma intalnesc cu tineri pe strada care lucreaza pentru astfel de companii. Si sunt 12.000 in Iasi, vor sa traiasca intr-un oras europenizat. La fel gandesc si cei din Israel, global", a spus Mihai Chirica.