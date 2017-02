Inca un PSD-ist refuza scenariul cu manipularea protestelor. Deputatul Petre Florin Manole: Nu e cazul unor excluderi din partid

Petre Florin Manole declara ca va vota in favoarea OUG 14: "Voi vota la fel cum au facut-o colegii mei in Comisia Juridica, acolo unde s-a dat un vot in unanimitate pentru adoptarea OUG 14, adica abrogarea OUG 13 si sunt convins ca si in plen, PSD va avea acelasi vot in bloc si anume vom vota pentru adoptarea OUG 14".Deputatul PSD spune ca partidul sau a inteles ca e nevoie de mai multa transparenta: "Totul se petrece in contextul a ceea ce PSD a inteles din ultimele saptamani si anume ca cetatenii, ca strada au avut o voce, au cerut ceva si si-au atins scopul. PSD a inteles din aceste ultime evenimente ca este nevoie de mai multa deschidere, de mai multa transparenta si de dialog cu societatea, inclusiv pe astfel de teme".