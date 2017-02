Conducerea extinsa a PSD se reuneste miercuri in sedinta

De asemenea, cel mai probabil se va discuta si posibila sanctionare sau chiar excludere a primarului de Iasi Mihai Chirica, vicepresedinte PSD si presedinte interimar al organizatiei PSD Iasi.Mai multe organizatii au cerut excluderea lui Chirica in urma pozitiilor critice luate la adresa lui Iordache in ceea ce priveste OUG 13, dar si a lui Liviu Dragnea. Cateva zeci de filiale au trimis comunicate de presa in care si-au exprimat sustinerea pentru guvern si pentru Dragnea, iar mare parte dintre acestea au cerut inclusiv excluderea lui Chirica.Un razboi in acest sens are loc chiar in filiala judeteana PSD Iasi. Primarii de comune au semnat o scrisaore deschisa prin care cer retragera lui Chirica de la sefia organizatiei, in timp ce primarul este sustinut de filiala municipala si de tineret.Liviu Dragnea declarase in urma cu cirica doua saptamani ca situatia lui Chirica trebuie lamurita in interiorul organizatiei.