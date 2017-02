Restauratia in Sanatate. Camera Deputatilor urmeaza sa respinga definitiv OUG a Guvernului Ciolos care liberaliza accesul la functiile de conducere din spitale ​

Proiectul de respingere al OUG a primit raport din partea comisiei de sanatate luni. Potrivit documentului , au fost 17 voturi "pentru" adoptarea proiectului de respingere si doua abtineri.Senatul a adoptat acest proiect de respingere pe 16 ianuarie. Au fost atuci 52 voturi "pentru" - din partea senatorilor PSD, ALDE, UDMR si PMP plus Alina Gorghiu, PNL, si 28 "impotriva" - PNL, USR si 2 senatori PMP.Proiectul va fi supus la votul final la ora 13.00.

Ce preciza Guvernul in comunicatul de presa de pe 16 noiembrie despre ordonanta ministrului de atunci Vlad Voiculescu:



Selectia managerilor se poate face si din randul altor categorii de specialisti cu experienta si abilitati de conducere dovedite. Pana in acest moment, exista obligatia managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar. Aceasta masura ingradea in mod nejustificat accesul la aceasta functie, cu consecinte negative in procesul de selectie pentru ocuparea acestei functii si in desfasurarea activitatii de management.



Pentru a asigura o conducere cat mai profesionista a spitalelor, au fost extinse si incompatibilitatile pentru manager si ceilalti membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil si, in spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de ingrijiri). Astfel, aceste functii devin incompatibile cu cele de conducere, administrare si control la nivelul partidelor politice sau al societatilor comerciale.

In plus, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie sa primeasca finantare pentru activitatile didactice sau de cercetare stiintifica din partea furnizorilor de bunuri si servicii ai spitalului. O eventuala finantare ar putea afecta exercitarea functiei de manager in conditii de impartialitate, existand riscul avantajarii sub diverse forme a respectivilor furnizori in relatia cu spitalul.



Pentru sefii de sectii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezinta metoda cea mai obiectiva si transparenta pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor functii.



Potrivit actului normativ, conditiile de exercitare a activitatilor de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si prin contractul de management.