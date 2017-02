UPDATE Deputatii juristi, raport favorabil pe legea de respingere a OUG 13/ Urmeaza votul final

PNL a propus un amendament privind introducerea unui articol care sa prevada ca OUG 13 nu a mai produs efecte dupa ce a fost abrogata prin OUG 14. Si deputatii USR au formulat amendamente asemanatoare. Acestea insa au fost respinse la vot.Deputatul UDMR Marton Arpad a sustinut ca prin aceasta respingere "devenim complici la dezincriminarea abuzului in serviciu".Comisia juridica ar fi trebuit sa dea raport pe legea de respingere a OUG 13/2017 marti dimineata de la ora 09.30 insa, potrivit presedintelui comisiei, Eugen Nicolicea (PSD), proiectul nu a ajuns luni seara de la Senat si deci acesta nu putea fi inca dezbatut. Sedinta comisiei s-a amanat initial pentru ora 15.30, apoi insa conducerea Camerei Deputatilor s-a reunit si a stabilit ca aceasta sa aiba loc mai devreme, la ora 10.30, astfel incat legea de respingere a OUG 13 va putea intra la vot marti.Desi Nicolicea spunea presei ca va fi sedinta la 15.30, surse parlamentare spuneau jurnalistilor ca proiectul "va intra".Liderul PSD Liviu Dragnea a dat saptamana trecuta semnalul ca doreste ca legea de respingere a Ordonantei abrogate sa se faca rapid.Astfel, dupa ce Nicolicea a declarat ca proiectul nu a ajuns la timp de la Senat si nu se poate face raport in timp util, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat ca deputatii juristi sa lucreze in paralel cu plenul si astfel sa se poata introduce si acest proiect."O sa intre pe ordinea de zi si se va vota odata cu cealalta (cu OUG 14 - n.r.) sau una dupa alta" a mai spus Nicolicea, dupa aceasta sedinta.La plenul Camerei Deputatilor de marti se va discuta si vota proiectul de lege de aprobare a OUG 14 , cea care abroga OUG 13 de modificare a legislatiei penale.Plenul incepe la ora 10.00, cu votul final fiind programat pentru ora 15.00.