Ecaterina Andronescu, singurul senator care a votat impotriva respingerii OUG 13

Potrivit rezultatelor votului electronic, pentru respingerea OUG 13 s-au inregistrat 110 voturi "pentru", 9 abtineri si un vot "impotriva". Votul "impotriva" a fost cel al senatorului PSD Ecaterina Andronescu. Ea nu si-a explicat de la tribuna votul.Alti noua senatori s-au abtinut, printre ei fiind intregul grup senatorial al PMP prezent in sala. Cei noua parlamentari sunt Ioan Simionca (ALDE), Rodica Covaciu (PMP), Gabi Ionascu (PMP), Valeriu Badulescu (PMP), Cristian Lungu (PMP), Ioan Talpos (PMP), Gheorghe Baciu (PMP), Traian Basescu (PMP) si Stefan Mihu (PSD).Din sala a plecat liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu inainte de exprimarea votului, el afirmand ca senatorii formatiunii sale sunt liberi sa voteze cum doresc.Toti parlamentarii PNL, USR si UDMR prezenti in sala au votat pentru respingerea OUG 13.Senatorii au aprobat, in plen, proiectul de Lege de respingere a OUG 13/2017 inregistrandu-se 110 voturi "pentru", noua abtineri si unul "impotriva".Dezbaterile asupra OUG 13 au durat aproximativ o ora si jumatate. PMP a anuntat, prin vocea liderului de grup, ca senatorii formatiunii se vor abtine, in timp ce Calin Popescu Tariceanu a parasit sala inainte de votul final, afirmand ca senatorii ALDE sa decida singuri cum vor sa voteze.De altfel, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a refuzat sa conduca sedinta de plen in care a fost respinsa OUG 13, delegandu-l in locul sau pe unul dintre cei patru vicepresedinti, social-democratul Nicolae Badalau. Tariceanu a stat pe tot parcursul sedintei in bancile alocate senatorilor ALDE.