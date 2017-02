Disputa in plenul Senatului. Alina Gorghiu: Eu nu o sa vorbesc despre vant in pupa sau tangaj. / Traian Basescu: Recunosc ca sunt inginer, dar un inginer mai bun decat un jurist de Camera de comert   

Traian Basescu a sustinut, la dezbaterile asupra legii de respingere a Ordonantei de urgenta nr. 13, ca a vazut abordari total neprofesioniste printre colegii sai senatori pe care i-a acuzat ca nu cunosc legea. El a sustinut ca Decizia 405/2016 a Curtii Constitutionale inseamna, de fapt, dezincriminarea abuzului in serviciu si a atras atentia ca inculpatii pentru infractiunea de abuz in serviciu vor ataca la CCR codurile penale."Azi am facut un lucru inedit. Am fost deputat in doua legislaturi si acum sunt senator, dar nu am auzit de abrogarea unei ordonante deja abrogate. Sigur, am creat un precedent (...) Guvernul a facut o greseala uriasa si au procedat neconstitutional pentru ca s-au prevalat de urgenta, (...) au vizat interesele unei clientele (...) Liberalilor, care m-au suspendat, alaturi de PSD, pentru a putea controla Justitia, le multumesc ca au preluat discursul meu", a afirmat Traian Basescu de la tribuna Senatului.Imediat, Alina Gorghiu, senator PNL, l-a acuzat pe fostul presedinte ca nu cunoaste domeniul despre care vorbeste: "Cand esti un fost presedinte de stat, ai datoria in plenul Senatului sa spui adevarul, chiar daca nu cunosti foarte bine domeniul. Eu nu o sa vorbesc despre vant in pupa sau tangaj, dar nu tot sistemul judiciar e in eroare si numai domnul Basescu stie care-I adevarul."Ea a explicat ca decizia 405/2016 a CCR nu a dezincriminat abuzul in serviciu si a dat ca exemplu zecile de hotarari judecatoresti de condamnare pentru abuz in serviciu, date ulterior adoptarii de catre CCR a deciziei respective.Traian Basescu s-a folosit de dreptul la replica si a facut aluzie la trecutul Alinei Gorghiu, care a fost jurist la Camera de Comert a Romaniei: "As vrea sa fac o precizare fara a ma adresa doamnei Gorghiu. Constitutia nu este gestionata de domnul Vlasov de la Camera de comert (...) Recunosc ca sunt inginer, dar un inginer mai bun decat un jurist de Camera de comert."Fosta sefa a liberalilor a luat din nou cuvantul spunand ca nu-si va irosi dreptul la replica "pentru replici de doi lei".Scandalul a fost inchis de senatorul PSD Serban Nicolae: "Va invit sa va dati replicile intre dumneavoastra, chiar daca sunt de doi lei sau mai multi lei, pana la 200.000 de lei."