Tariceanu anunta ca nu voteaza respingerea OUG 13/2017 si nu conduce sedinta Senatului: Suntem in fata unei premiere absolute. Colegii de la PSD au vrut sa faca bine, dar facem rau/ PMP se abtine de la vot

Din declaratiile lui Tariceanu:



"Suntem in fata unei premiere absolute prin care Senatul este pe cale sa adopte o lege de respingere a unei ordonante abrogate. Este ceva inexplicabil pentru mine. In mod deosebit, cei de la USR, intr-o masura mai mica cei de la PNL, au facut mare caz dupa ce OUG a fost abrogata trebuie si respinsa.Orice trebuie respins, daca mai ramane ceva ce nu este respins trebuie distrus. Pana la urma ati facut bine, s-a dezincriminat abuzul in serviciu. Bravo, felicitari, v-ati atins scopul probabil. Va spun asta incercand sa va pun intr-o situatie in care nu cred ca va gandeati sa va aflati.Colegii de la PSD au vrut sa faca bine pentru ca au vrut sa inchida subiectul. Au promovat aceasta lege de respingere dar facem rau. Pe scurt, respingem ceva ce s-a abrogat.Acuma, din punct de vedere politic. A fost forfota, au venit pana si cainii sa protesteze in piata publica (impotriva OUG). (Se adreseaza "catre cei mai tineri"): Aveti impresia ca lumea se imparte in doua categorii: cei buni, inclusiv cainii, (…) avem pe cineva in frunte evident - presedintele Romaniei. De partea cealalta cei rai care vor sa slabeasca lupta anticoruptie.Eu i-am intrebat pe cei din PSD: 'Aveti vreo agenda ascunsa?' - Mi-au spus nu. Atunci retrageti-o. In pofida faptului ca OUG a fost retrasa, manifestatiile au continuat.Am vorbit cu niste parlametnari USR, i-am intrebat daca stiu ce este in ordonanta, mi-au spus 'nu, dar asa simtim noi, ca suntem inselati'.Realitatea nu o intelegeti, dragilor. Realitatea este ca in Romania este o lupta de putere mascata de aceasta poveste coruptie - anticoruptie, intre cei votati care inseamna parlament, guvern, si forte politice oculte, institutii care actioneaza ocult, care nu au legtimitate. Asa va imaginati voi ca este statul de drept? Vai de noi.Sigur ca aveti in sprijinul acestei idei patronajul pe care l-a dat Uniunea Europeana. Nu va imaginati ca in Europa sunt foarte multi care isi doresc o Romanie mai puternica, mai competitiva. Sunt fericiti ca ramanem impotmoliti in aceasta chestiunePoate peste cativa ani o sa intelegeti ca ati gresit.Eu nu am votez. Ii rog pe colegii mei din ALDE sa faca cum cred de cuviinta."Traian Basescu:"Jucandu-ne cu OUG 13 si 14, art 297 si-a pierdut valabilitatea la 45 de zile de la pronuntarea deciziei CCR. Ce am facut noi a fost efectul unor jocuri politice si presiuni politice. Dar sa ajungem atat de jos, sa abrogam legi deja aborgate, cine isi va asuma responsabilitatea cand vor fi atacuri la CCR, exact faptul ca art 297 a fost de drept scos din codul penal.Imi mentin punctul de vedere ca (Guvernul) au facut o greseala uriasa si au procedat necinstit."